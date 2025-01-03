Rosca de Reyes, gastronomía. Foto: Freepik

Este lunes 6 de enero llega el Día de Reyes y no hay mejor oportunidad que celebrarlo en familia con una receta fácil y rica de la famosa rosca de Reyes.

Normalmente contiene una figurita de cerámica o de plástico escondida en la masa, que los comensales se encuentran en alguna rebanada y se sirve en la noche del 5 de enero y el 6 de enero, Día de Reyes.

El roscón es un dulce navideño característico de la cultura española, pero por influencia posterior este bollo navideño se sirve igualmente en otros países hispanohablantes.

Rosca de Reyes, gastronomía. Foto: Freepik

Rosca de Reyes, gastronomía. Foto: Freepik

Ingredientes para la masa previa

200 g de harina

20 g de levadura fresca

120 cc de agua

20 g de miel

Ingredientes para la masa

160 gramos de manteca

160 g de azúcar

10 g de sal

25 g de leche en polvo

50 g de levadura

3 huevos

600 g de harina

Crema pastelera a gusto para decorar

Cerezas, higos confitados y azúcar granulada para decorar

Rosca de Reyes, gastronomía. Foto: Freepik

Rosca de Reyes, gastronomía. Foto: Freepik

Preparación

Paso a Paso