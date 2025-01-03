Receta de Rosca de Reyes en solo 5 pasos: casera, esponjosa y fácil
Para este 6 de enero, no hay mejor opción que cocinar en tu casa este manjar y acompañarlo con unos buenos mates.
Este lunes 6 de enero llega el Día de Reyes y no hay mejor oportunidad que celebrarlo en familia con una receta fácil y rica de la famosa rosca de Reyes.
Normalmente contiene una figurita de cerámica o de plástico escondida en la masa, que los comensales se encuentran en alguna rebanada y se sirve en la noche del 5 de enero y el 6 de enero, Día de Reyes.
El roscón es un dulce navideño característico de la cultura española, pero por influencia posterior este bollo navideño se sirve igualmente en otros países hispanohablantes.
Rosca de Reyes, gastronomía. Foto: Freepik
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Ingredientes para la masa previa
- 200 g de harina
- 20 g de levadura fresca
- 120 cc de agua
- 20 g de miel
Ingredientes para la masa
- 160 gramos de manteca
- 160 g de azúcar
- 10 g de sal
- 25 g de leche en polvo
- 50 g de levadura
- 3 huevos
- 600 g de harina
- Crema pastelera a gusto para decorar
- Cerezas, higos confitados y azúcar granulada para decorar
Rosca de Reyes, gastronomía. Foto: Freepik
Preparación
Paso a Paso
- La masa previa: Hacer un volcán con la harina. Disolver la levadura en el agua. Verter la miel y la levadura en el centro del volcán de harina. Amasar hasta obtener un bollo liso. Tapar con papel film y dejar reposar hasta que duplique su volumen.
- En otro bol, mezclar la manteca con el azúcar, la sal y la leche en polvo. Disolver la levadura en 1 pocillo de agua y agregársela a la manteca. Agregar dos huevos. Unir e incorporar la harina.
- Amasar bien y, cuando el bollo esté liso, incorporar la masa madre y continuar amasando hasta lograr un bollo suave. Dejar descansar 30 minutos.
- Cortar 3 bollos y dejarlos reposar 20 minutos más. Hacer un orificio en el centro de cada bollo y formar las roscas con las manos. Ponerlas en placas enmantecadas y dejar que dupliquen su volumen. Pintarlas con huevo y decorar con crema pastelera, cerezas, higos y azúcar granulada. Para hacer la crema pastelera casera.
- Llevar al horno precalentado en moderado (160°), de 25 a 30 minutos. Dejar enfriar y servir.
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