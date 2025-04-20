Canastitas de brócoli crocantes y sin harina. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

El brócoli es una de las verduras más versátiles y recomendadas por los nutricionistas, ya que aporta nutrientes, vitaminas y además se puede agregar a las comidas de distintas formas.

Sin embargo, una de las más saludables es la canastita de brócoli sin harina, un ingrediente que se sustituye por la papa. De esta manera, se conserva el clásico formato. A continuación, la receta ideal para formar estas canastitas sin harina.

Receta de canastitas de brócoli sin harina

Ingredientes para la masa:

300 gramos de papas.

1 chorrito de leche (puede ser vegetal).

1 cucharada de mostaza (a gusto).

Sal y pimienta a gusto.

Para el relleno:

1 taza de brócoli cocido (puede ser congelado).

100 gramos de queso en cubos (el de preferencia, aunque también se puede omitir).

2 huevos.

1 chorrito de leche.

1 cucharada de mostaza (a gusto).

Sal y pimienta a gusto.

Cómo hacer canastitas de brócoli crocantes y sin harina. Foto: Freepik.

Cómo realizar las canastitas de brócoli sin harina, paso a paso

Para la base:

Hacer puré de papas, condimentar con sal, pimienta y mostaza. Luego, agregar un chorro de leche hasta que la textura sea cremosa pero firme. Formar las canastitas: agregar cucharadas del puré en moldes para muffins previamente aceitados. Hacer un hueco en el medio para que quede como una canasta. Cocinar: se puede hacer en freidora de aire, 5 minutos a 200°C. En horno, de 7 a 8 minutos a 200°C hasta que estén doradas.

Para preparar el relleno: