La receta saludable, fácil y rápida ideal para Pascua: cómo hacer canastitas de brócoli crocantes y sin harina
Algunas personas prefieren reemplazar la harina por otros ingredientes. En esta ocasión, es posible preparar un excelente plato con muy pocos elementos. La receta completa para disfrutar en familia.
El brócoli es una de las verduras más versátiles y recomendadas por los nutricionistas, ya que aporta nutrientes, vitaminas y además se puede agregar a las comidas de distintas formas.
Sin embargo, una de las más saludables es la canastita de brócoli sin harina, un ingrediente que se sustituye por la papa. De esta manera, se conserva el clásico formato. A continuación, la receta ideal para formar estas canastitas sin harina.
Receta de canastitas de brócoli sin harina
Ingredientes para la masa:
- 300 gramos de papas.
- 1 chorrito de leche (puede ser vegetal).
- 1 cucharada de mostaza (a gusto).
- Sal y pimienta a gusto.
Para el relleno:
- 1 taza de brócoli cocido (puede ser congelado).
- 100 gramos de queso en cubos (el de preferencia, aunque también se puede omitir).
- 2 huevos.
- 1 chorrito de leche.
- 1 cucharada de mostaza (a gusto).
- Sal y pimienta a gusto.
Cómo realizar las canastitas de brócoli sin harina, paso a paso
Para la base:
- Hacer puré de papas, condimentar con sal, pimienta y mostaza. Luego, agregar un chorro de leche hasta que la textura sea cremosa pero firme.
- Formar las canastitas: agregar cucharadas del puré en moldes para muffins previamente aceitados. Hacer un hueco en el medio para que quede como una canasta.
- Cocinar: se puede hacer en freidora de aire, 5 minutos a 200°C. En horno, de 7 a 8 minutos a 200°C hasta que estén doradas.
Para preparar el relleno:
- Batir los huevos junto con la leche, la mostaza, la sal y la pimienta. Agregar el brócoli cocido o la verdura elegida.
- Rellenar las canastitas: poner un trozo de queso en cada base. Añadir el relleno teniendo en cuenta que cada canastita contenga al menos una flor de brócoli.
- Cocinar nuevamente: en freidora de aire durante 5 minutos más a 200°C. En el horno hay que dejarlas 10 minutos, hasta que el huevo esté cocido y las canastitas doradas.
- Si se desea, estas canastitas se pueden guardar en el freezer y comer durante la semana.
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