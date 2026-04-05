Menú semanal con recetas saludables: qué cocinar del lunes 6 al domingo 12 de abril, día por día
Planificar las comidas de la semana puede ser una buena forma de ahorrar tiempo y mantener una alimentación equilibrada. Este menú semanal propone ideas simples y saludables para cada día, con recetas fáciles de preparar y con ingredientes accesibles para resolver almuerzos o cenas del lunes 6 al domingo 12 de abril.
Comer saludable no tiene por qué ser aburrido ni complicado. Muchas veces creemos que para llevar una alimentación equilibrada hace falta tiempo de sobra, pero la realidad es que con una buena organización semanal todo se vuelve más simple. Planificar el menú no solo ayuda a comer mejor, sino también a ahorrar dinero.
Un menú semanal con recetas saludables permite combinar de forma equilibrada proteínas, carbohidratos y verduras sin caer en la monotonía. La clave está en elegir preparaciones fáciles, con ingredientes accesibles y técnicas de cocción prácticas como el horno, la plancha o el vapor.
Menú semanal del lunes 6 al domingo 12 de abril
Lunes 6: salteado de garbanzos con verduras y queso
Un plato colorido y nutritivo, lleno de proteínas vegetales y vegetales frescos salteados, con un toque de queso en cubitos que aporta cremosidad. Tip para veganos: sumar un cereal (arroz, fideos, pan) en la misma comida o a lo largo del día para cumplir la complementación proteíca y aportar todos los aminoácidos esenciales al cuerpo para poder aprovechar la proteína.
Martes 7: costillitas de cerdo al horno con morrón y cebolla acompañada de boniato
Tiernas costillitas cocinadas al horno, acompañadas de boniato asado y verduras, una comida llena de sabor y textura. Tip: para que la costillita no quede seca, se puede cocinar directo en una olla con un toque de mostaza tapada por unas horas y luego destapar para que se consuman los líquidos.
Miércoles 8: ensalada de pasta, pollo, tomate cherry, albahaca, palta y queso en cubitos
Una opción fresca y completa, con pasta, pollo y verduras frescas, aliñada para resaltar los sabores y aportar ligereza. Ideal para una vianda nutritiva o para dejar listo.
Jueves 9: churrasco con ensalada completa
Carne jugosa acompañada de una ensalada bien completa con tomate, zanahoria, huevo, lechuga, remolacha y choclo, ideal para una comida balanceada y colorida. Y si alguno de esos vegetales no te gusta, lo podes omitir y listo!
Viernes 10: tarta de atún y verduras
Una tarta sabrosa y práctica, con relleno de atún y verduras (morrón, cebolla, zanahoria, ajo) que combina proteínas y vegetales en cada bocado.
Sábado 11: albóndigas caseras con puré de papas y ensalada de rúcula y queso parmesano
Albóndigas caseras servidas con puré suave y una ensalada de hojas verdes y queso que aporta frescura y contraste.
Domingo 12: ñoquis de calabaza con salsa blanca de espinaca y pollo
Ñoquis tiernos de calabaza acompañados de una cremosa salsa blanca con pollo, un plato reconfortante y nutritivo para cerrar la semana. Opcional: se puede reemplazar la harina de trigo por harina de avena para hacer un plato más nutritivo.
Receta para hacer ñoquis de calabaza
Ingredientes para los ñoquis de calabaza
- 700 gramos de calabaza
- 250 gramos de harina 0000
- 50 gramos de queso rallado
- 1 huevo
- Sal, pimienta y nuez moscada
Paso a paso para hacer ñoquis de calabaza
- Cortar y cocinar la calabaza al vapor o al horno para evitar que absorba humedad adicional.
- Hacer un puré firme, dejar enfriar y mezclar con el huevo, el queso rallado y los condimentos.
- Agregar harina hasta formar una masa blanda, sin exceder la cantidad para que el ñoqui conserve la suavidad.
- Formar rollos, cortar en piezas y marcar sobre un tenedor.
- Cocinarlos en agua hirviendo con sal y, apenas suban, retirarlos con cuidado.
Cómo armar un plato completo y nutritivo
La nutricionista Sofía Martínez (@nutri.sm) nos enseña a armar un plato completo:
- ½ plato de vegetales: todos menos papa, choclo, batata y mandioca. Intenta incluir variedad de colores para obtener más vitaminas.
- ¼ plato de carbohidratos: papa, batata, choclo, mandioca, cereales (arroz integral, yamaní, pastas, masas) y legumbres.
- ¼ plato de proteínas: de origen animal (carne, pollo, pescado, cerdo, huevo) o vegetal (tofu, tempeh, seitán, soja texturizada, legumbres, levadura nutricional).
- Grasas saludables: palta, frutos secos, aceites vegetales, aceitunas.