Vacaciones de invierno: paso a paso, cómo sacar un pasaje de larga distancia con el Certificado Único de Discapacidad

Conocé cuál es el trámite que hay que hacer para poder viajar gratis en estas vacaciones de invierno usando el CUD.

Cómo aprovechar el certificado de discapacidad para viajar gratis por la Argentina. Foto: NA.

El Certificado Único de Discapacidad, también conocido como CUD, es un documento que permite acreditar la existencia de una alteración funcional, ya sea física, intelectual, psicosocial o sensorial, de carácter prolongado. Las personas que tengan alguna condición podrán tramitarla, siempre y cuando presenten todos los requisitos, con el fin de poder acceder a algunos derechos y beneficios.

Entre los beneficios, aquellos que tengan el CUD podrán acceder de forma gratuita en materia de salud, educación, transporte público y hasta ocio. Este documento sirve incluso para sacar pasajes de larga distancia.

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) tiene validez en toda la Argentina. Foto: NA.

Paso a paso: cómo sacar pasajes de larga distancia gratis con el CUD por internet

Como las personas que cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) tienen derecho a viajar en micros de larga distancia de forma gratuita, deben estar informadas del paso a paso para sacar el pasaje de forma online y presencial. Cabe recordar que el certificado especifica la necesidad de un acompañante,esta persona también podrá viajar gratis.

¿Qué documentación necesito?

DNI original

Certificado Único de Discapacidad (CUD) original

Paso a paso, cómo sacar el pasaje

Ingresá a la página oficial: https://reservapasajes.cnrt.gob.ar/web/ingresar

Completá los datos personales y del viaje.

Elegí la empresa, fecha y destino.

Confirmá la reserva.

Algo importante a destacar es que es necesario retirar el pasaje en la boletería. El boleto será enviado al correo electrónico declarado hasta 48 horas antes del viaje. La empresa tiene la obligación de enviar y respetar ese pasaje reservado.

Certificado Único de Discapacidad. Foto/X: @andiscapacidad

En el caso de no contar contar con una credencial de discapacidad que no es el CUD, la persona deberá registrarse en el sistema y para eso, la persona interesada deberá enviar una copia del DNI y de la credencial de discapacidad no CUD al correo certificadosnocud@gmail.com. Una vez dado de alta, se podrá hacer el trámite igual que quienes poseen el CUD.

¿Se puede sacar el pasaje en la boletería?

En el caso de querer el formato papel o no tener acceso a internet, la persona podrá acercarse a la boletería de la empresa al menos 48 horas antes de la salida del micro, con la siguiente documentación:

El CUD o credencial INCUCAI

El DNI

Es recomendable llevar copia de ambos documentos.

Por último, si por algún motivo la persona que tenga el CUD no puede realizar el viaje, es fundamental que lo cancele con anticipación, así ese cupo se libera y puede ser aprovechado por otra persona de forma gratuita.