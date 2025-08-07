Reconocido supermercado ofrece 30% de descuento para este jueves 7 de agosto: cuál es y con qué tarjeta

La cadena de supermercados ofrece beneficios para sus clientes con el objetivo de que cuiden sus bolsillos. Los detalles en la nota.

La cadena de supermercado Coto ofrece distintos descuentos. Foto: Unsplash.

La cadena de supermercados Coto está ofreciendo un descuento del 30% en las compras con tarjetas de crédito Visa y MasterCard. El objetivo de este beneficio es que los clientes puedan cuidar sus bolsillos.

Cuáles son los descuentos que ofrece Coto

La cadena de supermercados habilitó un descuento del 30% es las compras que se realicen a través de Modo BNA+, ya sea con tarjeta Visa o MasterCard. Si bien estuvo disponible todos los días hasta el miércoles, se hará todos los viernes de agosto.

El tope de reintegro en esta oportunidad es de $12.000 por cliente. Cabe destacar que el beneficio es válido en todas las sucursales presenciales.

Además, también todos los viernes, los clientes de Coto tendrán un 15% de descuento con comunidad Coto y hasta 3 cuotas sin interés con Tarjeta Naranja.

Los descuentos que ofrece Coto. Foto: Unsplash.

Más descuentos semanales que ofrece Coto

La cadena de hipermercados también ofrece descuentos según la tarjeta o billetera virtual utilizada. Por ejemplo, este jueves hay un 20% de descuento con tarjetas de débito Visa ICBC, un 25% de ahorro con crédito ICBC Visa o Mastercard, un 20% con Banco Columbia y un 25% con Banco Comafi.

Sin embargo, para cada día de la semana, todos los descuentos están detallados en la página oficial de Coto.

Un supermercado ofrece tapados de dama a menos de $60.000: cómo conseguir la promoción

Entre los descuentos más destacados que ofrece Coto, se encuentran los tapados de dama, ideales para las bajas temperaturas actuales. Lo mejor es que cuestan menos de $60.000, un precio poco habitual para este tipo de prendas.

Los colores que ofrecen son tostado y negro, y están confeccionados con materiales de abrigo y corte clásico. Los talles varían y se convirtieron en una de las prendas más buscadas, ya que además de su comodidad, funcionan para todo tipo de evento. Cabe destacar que la promoción que ofrece la cadena de supermercados es por tiempo limitado y se puede conseguir a través de la tienda online de Coto.

Descuentos en Coto en tapados para dama. Foto: Coto.

Los tapados de dama se pueden conseguir a través de la página web Coto y están con un 50% de descuento menos. Uno de los modelos disponibles es el tapado color tostado para dama, que antes costaba $114.999 y ahora $57.499,50.

También hay abrigos para hombres, como un tapado sastrero color negro que cuesta $59.999,50. Además, hay modelos femeninos como el trench beige a $64.999,50.