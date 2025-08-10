Atención beneficiarios de Becas Progresar: cuáles son los requisitos que establece ANSES para recibir el pago completo

La Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene el sistema de pagos escalonados para las Becas Progresar, donde los beneficiarios reciben el 80% del monto y el 20% restante al final del año. Conocé los requisitos para cobrar el 100% y las fechas de pago correspondientes a agosto 2025.

Becas Progresar. Foto: argentina.gob.ar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementó un sistema de pagos escalonados para las Becas Progresar. Los beneficiarios reciben inicialmente el 80% del monto total, y el 20% restante se les acredita al finalizar el año.

Esta modalidad busca incentivar la continuidad educativa y el cumplimiento de las exigencias académicas del programa. Para acceder al pago completo, los estudiantes deben cumplir con ciertos requisitos.

Becas progresar. Foto: X/@laurbedigital

Y es que para acceder al cobro del monto completo, ANSES establece como condición que el estudiante pueda mantener la regularidad en sus estudios, aprobar las materias según el plan académico y presentar los certificados de alumno regular correspondientes.

¿Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar?

El programa está dirigido a jóvenes argentinos en situación de vulnerabilidad socioeconómica, con condiciones específicas según el nivel educativo:

Nivel obligatorio: argentinos nativos o naturalizados, o extranjeros con residencia legal de al menos 2 años. Edad entre 16 y 24 años. Ingresos del grupo familiar no deben superar 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Es necesario ser alumno regular, participar en actividades complementarias y tener el esquema de vacunación completo o en curso.

Nivel superior: argentinos o extranjeros con residencia legal de 5 años, estudiantes ingresantes de 17 a 24 años, y avanzados hasta 30 años. Estudiantes de enfermería no tienen límite de edad. Deben ser egresados del nivel medio, no adeudar materias y cursar en instituciones reconocidas.

Progresar Trabajo: argentinos o extranjeros con residencia legal de 2 años, edad entre 18 y 24 años, extendida hasta 40 años para quienes no poseen trabajo formal registrado.

Becas Progresar. Foto: X @MinCapHum_Ar

Becas Progresar: los montos para agosto 2025

Para el nivel obligatorio y Progresar Trabajo, el monto es de $28.000. En el nivel superior, $28.000 en el primer año y $35.000 a partir del segundo. Los beneficiarios que cumplieron los requisitos en 2024 recibirán el 20% retenido.

Los estudiantes inscriptos en marzo recibirán hasta $66.000 durante el año, mientras que los que se registraron en septiembre obtendrán $42.000 adicionales.

Cronograma de pagos agosto 2025

ANSES estableció fechas según la terminación del DNI: