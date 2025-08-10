Vuelve la lluvia a Buenos Aires: qué días se esperan tormentas, según el Servicio Meteorológico

Los expertos climatológicos explican que este cambio estará asociado al avance de un frente frío desde el sur del país, que se encontrará con aire cálido y húmedo presente en la región, provocando las condiciones para la inestabilidad.

Lluvia en Buenos Aires.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para un cambio de escenario tras el anuncio de la vuelta de las lluvias en la Capital Federal y sus alrededores, después de una racha de jornadas secas y con cielo estable.

Según el especialistas del clima, el mal tiempo comenzará a gestarse durante la madrugada del sábado 16 de agosto, con cielos cubiertos y aumento de la humedad, para luego dar paso a lluvias y tormentas aisladas.

Las lluvias regresarán a Buenos Aires durante el fin de semana. Foto: NA (Daniel Vides)

El domingo 17 de agosto se esperan precipitaciones intermitentes y tormentas de variada intensidad, acompañadas por ráfagas de viento y un marcado descenso de la presión atmosférica.

Las lluvias y las tormentas vuelven a Buenos Aires. Foto: NA (Daniel Vides)

Las temperaturas se mantendrán cálidas para esta época del año con mínimas en torno a los 14°C y máximas de 21°C. Sin embargo, el domingo el termómetro comenzará a bajar, dejando un inicio de semana con marcas más frescas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda precaución ante la posibilidad de actividad eléctrica, ráfagas y acumulación de agua en zonas urbanas, además de mantenerse informado a través de las alertas oficiales y los avisos a corto plazo.

¿Cómo estará el pronóstico durante la semana en el AMBA?

El lunes 11 y martes 12 de agosto presentarán condiciones similares: mañanas frescas y tardes templadas, con mínimas que se mantendrán entre los 4 y 7 grados y máximas que podrán alcanzar los 19 o 20 grados.

El clima estará templado durante la semana, pero las lluvias aparecerán el sábado y domingo. Foto: NA (Daniel Vides)

El miércoles 13 se espera una jornada templada con cielo parcialmente nublado, marcando una mínima de 9 grados y una máxima que podría llegar a los 18 grados, ideal para actividades al aire libre.

El jueves 14 estará parcialmente nublado durante la mañana, tarde y noche, con temperaturas mínimas de 6° y máximas 14°, mientras que el viernes 15 el cielo estará despejado, con mínimas de 14 y máximas de 16 grados.