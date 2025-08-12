Vuelven el frío y los abrigos: cuál será el día más frío de la semana en la Ciudad de Buenos Aires, según el pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó cuando se dará el cambio abrupto de temperatura, así como también el día más fresco.

Frío en Buenos Aires, ola polar. Foto: NA/Damián Dopacio

La semana en la Ciudad de Buenos Aires será cambiante, en lo que tiene que ver con las condiciones meteorológicas. Si bien el comienzo tiene temperaturas cálidas, se esperan cambios rotundos que obligarán a volver a usar abrigos, según indica el pronóstico para el territorio porteño.

Tal como informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, este martes 12 de agosto será el día más caluroso de la semana. Sin embargo, el miércoles 13 comenzará una tendencia fresca que tendrá las jornadas más frías en CABA y sus alrededores.

Ola de frío. Foto: NA (Daniel Vides)

En detalle, el cambio se dará este miércoles 13, con una temperatura mínima de 8°C y una máxima que tocará los 15°C. Habrá mayor presencia de vientos, con ráfagas que tocarán los 50 km/h hasta la tarde. Además, la nubosidad variará entre mayormente nublado y parcialmente nublado.

Cuál será el día más frío de la semana en la Ciudad de Buenos Aires

Sin embargo, el día más frío de la semana en la Ciudad de Buenos Aires será el jueves 14 de agosto. En este caso, se dará una mínima de 5°C y una máxima de 14°C, las dos cifras más bajas en lo que se espera para los próximos días.

El jueves 14 será el día más frío de la semana en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: SMN

Algo a tener en cuenta es que no habrá tantos vientos como durante el miércoles, aunque la temperatura será la más baja. Además, habrá presencia del sol, con un cielo parcialmente nublado para CABA y sus alrededores.

Cómo estará el clima durante el Día del Niño 2025 en la Ciudad de Buenos Aires

El próximo domingo 17 de agosto se celebrará el Día del Niño 2025 en Argentina. Esta fecha, que suele reunir a las familias, no presenta posibles lluvias, hasta el momento, más allá de que las condiciones no serán las mejores.

El clima para el Día del Niño en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: SMN

El frío seguirá sobre la Ciudad de Buenos Aires, con una variación de entre 11°C y 16°C en el termómetro. El cielo estará mayormente nublado, por lo que habrá pocas chances de disfrutar de un agradable día al aire libre.

La buena noticia es que hará más calor, en comparación al sábado 16. El primer día del fin de semana tendrá una mínima de 6°C y una máxima de 13°, también con cielo mayormente nublado a lo largo de todo el día.