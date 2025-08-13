El importante supermercado que cierra tras más de 30 años: liquidación total y descuentos

La cadena de supermercados anunció el cierre permanente de una histórica sucursal. La tienda ya inició una liquidación con descuentos de hasta el 30% como parte de un plan de reestructuración empresarial a nivel nacional.

Un importante supermercado cierra sus puertas de una de sus principales sucursales. Foto: Unsplash.

La reconocida cadena de supermercados Grocery Outlet ha confirmado el cierre definitivo de su sucursal en Rancho Cordova, California, tras más de tres décadas de operación. La noticia fue anunciada oficialmente el pasado 3 de agosto a través de un comunicado publicado en la página de Facebook del local.

Ubicada en la intersección de Zinfandel Drive y Folsom Boulevard, la tienda ya ha comenzado un proceso de liquidación de inventario, ofreciendo significativos descuentos en todos sus productos. Los clientes pueden encontrar un 20% de rebaja en alimentos, carnes, frutas, verduras, vinos y cervezas, y un 30% de descuento en mercancía general, artículos de cuidado personal y productos de salud.

El cierre responde a una reestructuración del supermercado. Foto: NA

Estos precios especiales estarán disponibles hasta agotar el stock, ya que no habrá reposición de productos. Además, la tienda informó que ya no se aceptan cheques como forma de pago.

Plan de reestructuración de los supermercados Grocery Outlet

El cierre forma parte de un plan de reestructuración empresarial implementado por Grocery Outlet Holding Corp. a inicios de 2025, con el objetivo de optimizar sus operaciones mediante la clausura de tiendas con bajo rendimiento, cancelación de contratos de arrendamiento y reducción de gastos operativos. Aunque el anuncio no especificó las razones puntuales ni la fecha exacta del cierre final, se confirmó que la decisión es permanente.

El local, de aproximadamente 2.100 metros cuadrados, ya está disponible para el alquiler comercial inmediato, según informó la firma inmobiliaria Mueller Commercial Group. Se trata de un espacio ubicado en una zona de alto tránsito, lo que lo convierte en un lugar atractivo para nuevos negocios, aunque por ahora no se ha anunciado quién podría ocuparlo.

La cadena no puede hacer frente a ciertos costos. Foto: NA.

Este cierre representa una pérdida importante para los residentes de Rancho Cordova, quienes por años contaron con esta tienda como una opción accesible para sus compras. Con su clausura, quedan 13 sucursales activas en el área metropolitana de Sacramento, en zonas como Carmichael, Citrus Heights, Elk Grove y Roseville.

A nivel nacional, Grocery Outlet mantiene más de 400 tiendas operativas, en su mayoría bajo el modelo de franquicia. A pesar de la reducción de puntos de venta en algunas regiones, la compañía sigue considerando a Sacramento como uno de sus principales mercados estratégicos.