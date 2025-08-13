Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este miércoles 13 de agosto de 2025

Clima y pronóstico

Clima matutino en Tucumán

El clima en Tucumán para la mañana de este miércoles ofrecerá un cielo parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas alrededor de 8.5°C. La humedad será significativa, alcanzando aproximadamente el 41%, y los vientos soplarán a una velocidad media de 11 km/h, proporcionando una sensación de frescura en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Durante la tarde, se prevé que las condiciones climáticas mantendrán su estado parcialmente nuboso, mientras que las temperaturas se elevarán hasta alcanzar los 22.4°C. Los vientos ligeros soplarán a una velocidad de hasta 11 km/h. Para la noche, el clima permanecerá estable con cielos parcialmente despejados y las temperaturas comenzarán a descender suavemente.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 13 de agosto de 2025: el sol hará su aparición a las 08:06 y se pondrá alrededor de las 18:35.