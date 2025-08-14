El día más frío de la semana: cómo estará el clima este jueves 14 de agosto en la Ciudad de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio detalles acerca de las condiciones que se darán a lo largo de la jornada en el territorio porteño.

Frío en Buenos Aires, ola polar. Foto: NA/Daniel Vides

Desde hace días, el pronóstico del clima había marcado al jueves 14 de agosto como la jornada más fría de la semana en la Ciudad de Buenos Aires. Tras atravesar temperaturas primaverales durante el lunes y martes, este miércoles comenzó el cambio de las condiciones que esta vez se consolida, por lo que habrá que contar con importante abrigo a la hora de salir a la calle.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, este jueves 14 se darán las temperaturas más bajas de la semana. Sin embargo, hay algunos puntos a destacar para superar esta jornada.

Cómo estará el clima este jueves 14 de agosto

Ola de frío. Foto: NA (Daniel Vides)

La temperatura esperada tiene una mínima de 5°C, mientras que la máxima saltará a 13°C en horas de la tarde. Esto significa un descenso con respecto a los días previos, aunque hay algunos matices que pueden hacer más llevadero este día en la Ciudad de Buenos Aires.

Si bien hace más frío, se espera un cielo algo nublado durante la mañana y la tarde, mientras que estará despejado a la noche. Durante el miércoles, el cielo permaneció con mucha nubosidad, por lo que esta vez al menos habrá presencia del sol en CABA.

Este jueves 14 de agosto será el día más frío de la semana en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: SMN

Además, no se esperan ráfagas intensas, con vientos de hasta 12 kilómetros por hora provenientes del sudeste y este.

Cómo estará el clima durante el Día del Niño 2025 en la Ciudad de Buenos Aires

El próximo domingo 17 de agosto se celebrará el Día del Niño 2025 en Argentina. Esta fecha, que suele reunir a las familias, no presenta posibles lluvias, hasta el momento, más allá de que las condiciones no serán las mejores.

El clima para el Día del Niño en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: SMN

El frío seguirá sobre la Ciudad de Buenos Aires, con una variación de entre 12°C y 16°C en el termómetro. El cielo estará mayormente nublado, por lo que habrá pocas chances de disfrutar de un agradable día al aire libre.

La buena noticia es que hará más calor, en comparación al sábado 16. El primer día del fin de semana tendrá una mínima de 9°C y una máxima de 13°, con cielo entre parcialmente y mayormente nublado a lo largo de todo el día.