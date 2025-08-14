Una reconocida marca de alfajores lanza una versión única: 6 capas de chocolate y mucho dulce de leche

Se trata de una edición especial que combina varias capas de chocolate con abundante dulce de leche, creando una experiencia única para los amantes de lo dulce.

El nuevo alfajor con 6 capas de chocolate. Foto: Instagram @gula.alfajor

La famosa marca de alfajores Gula sorprende al público con su nueva creación: una versión única y revolucionaria, diseñada para los amantes del chocolate. Este alfajor no es cualquier dulce: cuenta con seis capas de chocolate 100% reales, combinando texturas y sabores que prometen una experiencia intensa para los paladares más exigentes.

La marca advierte con humor sobre los posibles efectos secundarios de este lanzamiento: antojo inmediato y amor eterno. Y no es para menos: cada bocado mezcla la suavidad del relleno con la intensidad del chocolate, generando un equilibrio perfecto que convierte al alfajor en un verdadero protagonista de cualquier momento dulce.

Este lanzamiento se suma a la tendencia de innovación en confitería, donde las marcas buscan sorprender a los consumidores con combinaciones originales y productos que no solo sean deliciosos, sino también memorables. Con esta versión, Gula reafirma su compromiso de ofrecer productos premium y una experiencia única para los fanáticos del chocolate.

¿Cuánto cuestan los nuevos alfajores de Gula?

Los alfajores ya están disponibles en tiendas seleccionadas, con un precio aproximado de $1.700, listos para conquistar a todos los fanáticos del chocolate.

Gula lanza un nuevo alfajor. Foto: Instagram @gula.alfajor

Ni Guaymallén ni Rasta: el otro alfajor con mucho dulce de leche que también es furor en kioscos argentinos

El alfajor es una de las golosinas más queridas por los argentinos: puede salvar un desayuno, una merienda e incluso funcionar como postre. Este ícono cultural está en constante evolución, y las nuevas versiones no tienen nada que envidiarles a las clásicas. En ese contexto, hay una marca que empieza a destacarse en los kioscos por una característica que todos valoran: una generosa dosis de dulce de leche.

Se trata del alfajor Gula, una opción que, con menos de un año en el mercado, no para de ganar terreno en los kioscos. Su sello distintivo es la generosa cantidad de dulce de leche, un detalle que lo impulsa en el ranking de los alfajores más vendidos. Además, su precio accesible le permite competir con marcas históricas como Guaymallén y con marcas nuevas como Rasta.

Alfajor Gula. Foto Instagram @gula.alfajor

Gula es la última incorporación de este negocio que incluye Alfajores Aldea y Alfajores La Recova, todas bajo la misma filosofía de excelencia. La firma, con fábrica en Caseros, la crearon Ariel y su hermano, quienes desde los comienzos apostaron por el crecimiento y la innovación en cada producto.

Al ser consultado por Vivi Oeste sobre el diferencial de este producto, el emprendedor explicó: “Somos los únicos que trabajamos con chocolate cobertura y no con baño de repostería". Este tipo de chocolate, hecho a base de manteca de cacao, licor de cacao, emulsionante y azúcar, garantiza un sabor más intenso y una textura cremosa inigualable, en contraste con los baños de repostería.

Alfajor Gula. Foto Instagram @gula.alfajor

Gracias a su sabor irresistible, Gula se posicionó como uno de los alfajores más vendidos en los kioscos argentinos a poco de su lanzamiento. Su elaboración cuidada, la generosa cantidad de dulce de leche y un precio accesible son algunos de los factores que lo destacan como un gran producto nacional.