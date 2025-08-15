Confirman feriado para el 22 de agosto de 2025: quiénes tendrán fin de semana largo en Buenos Aires

El 22 de agosto de 2025 será feriado en un partido del interior de Buenos Aires.

Con la mirada puesta en el próximo fin de semana largo, ya se confirmó que el viernes 22 de agosto será feriado. Esto permitirá enlazarlo con el sábado y domingo, brindando a un sector de los argentinos la posibilidad de tomarse un descanso de sus actividades laborales o incluso organizar una escapada.

En este contexto, un partido del interior de Buenos Aires de apenas 12.000 habitantes celebrará su aniversario fundacional. Asimismo, se esperan festejos en la ciudad y una feria con distintas actividades para la familia.

¿De cuál se trata? El municipio de Adolfo González Chaves, que este viernes 22 de agosto tendrá un nuevo feriado debido al 108° aniversario de su fundación. Por este motivo, sus ciudadanos tendrán un día libre que traerá un nuevo fin de semana largo.

El nombre del partido se debe al político Adolfo Gregorio Gonzales Chaves, quien fue vicegobernador de Buenos Aires en 1881.

Las tierras que hoy forman parte de esta ciudad fueron donadas por Gonzalez Chaves en 1886 para instalar la estación del Ferrocarril del Sud. El expolítico no pudo presenciar la creación del partido, ya que murió al año siguiente.

La Ley 3632 en el Boletín Oficial de Buenos Aires estableció el 22 de agosto de 1916 la creación del partido de González Chaves, a partir de tierras que limitan con las ciudades de Necochea y Tres Arroyos.

Calendario 2025: los próximos feriados nacionales en Argentina

Según el cronograma de feriados de este 2025, el próximo feriado será el 17 de agosto por el Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín, aunque se pasará para este viernes 15 como un día no laborable.

Feriados inamovibles

Lunes 8 de diciembre : Inmaculada Concepción de María

Jueves 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

Domingo 17 de agosto : Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín

Domingo 12 de octubre : Día de la Diversidad Cultural

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Feriados con fines turísticos