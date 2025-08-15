Ideal para el Día del Niño: McDonald’s lanzó una nueva Cajita Feliz inspirada en Hello Kitty y la estética “kawaii”

La colección, de edición limitada, incluye varios modelos de la popular gatita japonesa, despertando el entusiasmo de niños, adultos y coleccionistas que buscan completar la serie antes de que se agote.

McDonald’s Argentina lanzó una nueva Cajita Feliz inspirada en Hello Kitty Foto: Instagram.

Poco antes del Día del Niño, McDonald’s Argentina presentó una edición especial de su clásica Cajita Feliz dedicada a Hello Kitty, en el marco de las celebraciones mundiales por el 50º aniversario de la icónica gatita creada por Sanrio. La propuesta ya se convirtió en tendencia en redes sociales y está generando gran expectativa entre fanáticos de todas las edades.

El anuncio se difundió a través de las plataformas oficiales de la cadena, con un mensaje directo a los seguidores de la marca: “¡El mundo de #HelloKitty llegó a #CajitaFeliz! Pónganse su mejor outfit…”. La campaña, con una fuerte impronta “kawaii” (el estilo tierno y colorido característico de la cultura pop japonesa), apela tanto al público infantil como a coleccionistas adultos que crecieron con el personaje.

McDonald’s Argentina lanzó una nueva Cajita Feliz inspirada en Hello Kitty Foto: Instagram.

Furor en McDonald’s por la Cajita Feliz de Hello Kitty

McDonald’s ya reveló en detalle cuáles son todos los artículos que forman parte de esta colección, y las primeras imágenes compartidas en TikTok e Instagram muestran que se trata de mini peluches con distintos diseños.

Usuarios que ya adquirieron la Cajita Feliz comenzaron a subir “unboxings” y reseñas, destacando la calidad del juguete y su parecido con la idea de los “Labubus”, muñecos coleccionables que están de moda entre los más chicos.

McDonald’s Argentina lanzó una nueva Cajita Feliz inspirada en Hello Kitty. Video: TikTok / leandrin.b.

En paralelo, este lanzamiento forma parte de una estrategia regional: y es que países como México, Chile y Brasil ya estrenaron la misma edición de juguetes coleccionables.

La reacción del público local fue inmediata. En Instagram, los comentarios celebraban la llegada de la promoción y en TikTok se multiplicaban los videos de compradores mostrando sus primeras adquisiciones. La expectativa es alta y, según antecedentes de lanzamientos similares, como el del menú inspirado en “F1: La Película” se prevé que el stock se agote rápidamente.

Hasta el momento, McDonald’s no confirmó la fecha de finalización de la campaña ni la cantidad de unidades disponibles, aunque todo indica que será una edición limitada, lo que aumenta su valor entre coleccionistas.

Con este lanzamiento, la marca busca impulsar las ventas de su producto infantil más emblemático.