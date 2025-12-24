Navidad 2025: cayeron las ventas de juguetes un 6,9% respecto de las fiestas de 2024

A su vez, trascendió el valor del ticket promedio. Desde la Cámara Argentina de la Industria del Juguete destacaron el repunte de la industria nacional.

Las ventas de juguetes cayeron respecto del año pasado. Foto: Unsplash.

Se registró una baja de 6,9% en las ventas de juguetes en esta Navidad 2025 en comparación con el mismo período del año 2024, según lo informó la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ). Si bien hubo una mejora en los días previos a la Nochebuena, esta no alcanzó para compensar la caída que se observó en el Día del Niño ni los retrocesos acumulados en los meses posteriores a aquella fecha.

¿Cómo se comportaron las ventas de juguetes en esta Navidad 2025? Foto: Freepik

Empero, según Matías Furió, presidente de la CAIJ, “el desempeño de diciembre fue mejor al esperado, especialmente en relación con noviembre, mes que había mostrado una caída fuerte e inesperada”.

Furió en particular señaló un aumento del ritmo de ventas en los días previos a este miércoles de Nochebuena, algo que ayudó a amortiguar la caída anual, aunque el resultado final se mantuvo con saldo negativo.

Compras de Navidad impulsadas por promociones y descuentos

Según la CAIJ, las compras de juguetes para Navidad estuvieron fuertemente impulsadas por las promociones, opciones de financiamiento y descuentos. Esto permitió sostener la actividad, especialmente a través de las compras de último momento, las cuales representaron una porción importante de la masa de venta total.

La venta se dio gracias a la combinación de las bajas tasas de interés, seguidas de las facilidades de pago que le permitieron a los consumidores también comprar en cuotas sin recargo.

Como resultado, aproximadamente el 95% de las transacciones se realizaron mediante tarjetas de crédito, billeteras virtuales y otros medios electrónicos, mientras que el uso de efectivo fue prácticamente nulo.

El canal online, que representa cerca del 25% del total del mercado, se mantuvo estable sin mostrar crecimiento interanual, afectado por la presencia creciente de plataformas internacionales como Temu y Amazon.

Las compras de juguetes en esta Navidad 2025.

En paralelo, las ventas presenciales en el comercio tradicional físico cayeron cerca de un 10%, lo que explica que, pese a la estabilidad del comercio digital, el resultado global del sector haya sido negativo.

¿Cuánto se gastó en promedio en esta Navidad en juguetes?

Respecto a los valores/ticket promedio de gasto en juguetes para esta Navidad, los mismos rondaron en $19.000 en jugueterías de barrio. En supermercados, el promedio fue de $10.000 y en cadenas de jugueterías, rondó los $45.000.

Esto da una clara pauta de que el mercado se orientó a productos de precio bajo y medio.

La CAIJ destacó que no se registraron aumentos significativos de precios durante el año y que el mercado mostró dos realidades diferenciadas: el juguete nacional tuvo buen desempeño gracias a precios estables y relación precio-calidad adecuada, mientras que los productos importados enfrentaron sobreoferta y precios fluctuantes.

Entretanto, los productos económicos concentraron el mayor volumen de ventas y mostraron el mejor desempeño, mientras que los de alto valor, incluidos los asociados a licencias y grandes marcas, tuvieron baja rotación, en gran parte desplazados hacia tiendas virtuales del exterior.

El ticket promedio de compra varió según el tipo de comercio.

Durante la campaña navideña, las categorías más dinámicas fueron: juguetes de primera infancia, juguetes de aire libre, juegos de mesa familiares, juguetes creativos y manualidades, muñecas y bebotes, peluches interactivos, mascotas electrónicas y juguetes tecnológicos simples, así como productos premium con licencias.

Estos relevamientos fueron realizados a través de consultas a jugueterías físicas, tiendas online del sector y plataformas de comercio electrónico, lo que permitió un panorama bastante completo del desempeño de las ventas del sector en esta Navidad 2025.