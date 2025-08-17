Ni papel aluminio, ni una servilleta: esta es la mejor forma de guardar el queso para que se mantenga fresco

Este es un método recomendable para cuando tenemos que conservar el alimento durante varios días sin arriesgarnos a perder el sabor o la textura.

Los amantes del queso saben muy bien que comprar una horma significa un ahorro para el bolsillo, aunque también puede ser muy riesgoso, ya que cuesta mantenerlo fresco en la heladera. Por eso, es fundamental conocer los trucos más eficaces para conservar este alimento por mucho más tiempo.

Muchos creen que la mejor forma de guardar el queso y que se mantenga fresco es envolverlo en un papel film, ya que no requiere de grandes esfuerzos, pero lo cierto es que hay un tip infalible que garantiza que el lácteo se mantenga suave y cremoso como el primer día.

La mejor opción para guardar este lácteo es utilizar papel especial para este producto, ya que mantiene su humedad natural gracias a su superficie porosa, que protege el alimento pero no lo asfixia, evitando los hongos y el moho.

Este envoltorio puede conseguirse en negocios en donde se venden lácteos o fiambrerías especiales. En el caso de que no consigas, podés reemplazarlo por papel pergamino o para hornear, ya que tiene una textura similar.

Si deseas mayor protección, cubrí el queso con un paño de algodón o colocalo en un tupper que no se selle completamente para que el queso respire. Esta técnica es ideal para aplicar en los quesos semicurados y curados como el gouda, el cheddar y el parmesano.

Tips infalibles para mantener el queso fresco en la heladera

Para evitar que el queso tome contacto con otros alimentos, es recomendable ponerlo dentro de un tupper y aislarlo, debido a que puede absorber aromas indeseados. Mantenerlo lejos de productos como el pescado, la cebolla o el morrón.

Por otro lado, la zona ideal para guardar el queso es dentro del cajón de verduras, debido a que es la parte menos fría y con la humedad ideal.

Cómo almacenar el queso para que no se ponga feo Foto: Freepik

Otro tip útil es que, al cortar un trozo de queso, se debe envolver el nuevo lo antes posible para que no se seque y llevarlo inmediatamente a la heladera para continuar con el proceso de conservación.

Cabe recordar que envolver el queso en papel aluminio puede ser una opción, ya que aísla el alimento y mantiene su nivel ideal de humedad. Sin embargo, no hay que dejarlo guardado por mucho tiempo, ya que puede aparecer moho y se le puede impregnar un sabor metálico.