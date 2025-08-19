Defensa del Consumidor: cómo será el nuevo sistema para que los usuarios puedan realizar reclamos

Con el objetivo de permitir una trazabilidad digital, así como también lograr “mayor agilidad y eficacia”, la Ventanilla Federal Única canalizará todas las quejas de consumidores del país.

Cambios en Defensa del Consumidor. Foto: REUTERS

A través de las Disposiciones 890 y 893 de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, el Gobierno modificó el sistema de reclamos de los consumidores.

Las medidas incluyen la creación de un canal federal único para recibir reclamos ante Defensa del Consumidor y cambios en la figura del Defensor del Cliente.

Habilitan un canal único y digital para realizar reclamos. Foto: REUTERS

Con la publicación de las disposiciones en el Boletín Oficial, se habilitó a la Ventanilla Única Federal de Reclamos como único canal formal, digital y federal para la presentación de reclamos de consumo. Esta herramienta permitirá a los consumidores iniciar gestiones sin intermediarios.

También se actualiza la figura del Defensor del Cliente, que podrá ser interno o externo a cada empresa, y funcionar de manera unipersonal o colegiada. Esta herramienta busca que más proveedores adopten esta herramienta para resolver quejas de manera simple, directa y sin necesidad de llegar a instancias judiciales.

“Se considera pertinente y necesaria la actualización, adecuación y simplificación de su régimen de aplicación a los efectos de ampliar los alcances de dicha figura, permitiendo que más proveedores la adopten logrando mayor agilidad y eficacia en cuanto a la recepción y el tratamiento de los reclamos de los consumidores”, justifican desde el Gobierno.

Los principales cambios en Defensa del Consumidor, en detalle

La disposición 890/2025 creó la Ventanilla Federal Única de Reclamos de Defensa del Consumidor, cuyo objetivo es recoger todas las denuncias del país. Entre las funciones asignadas se destaca:

Recibir los reclamos para su análisis, asignación y derivación a las distintas jurisdicciones, articulando con las Autoridades de Aplicación Locales según los criterios de la Ley N° 24.240.

Fortalecer lo relativo a las derivaciones de reclamos a las diversas jurisdicciones , especialmente considerando que no todas las jurisdicciones estaban adheridas previamente al régimen, lo que obstaculizaba la tramitación y resolución.

Promover el desarrollo tecnológico necesario para lograr la trazabilidad de los reclamos ingresados.

Por otro lado, mediante la Disposición 893/2025 se actualizó de la figura del Defensor del Cliente, que amplía los alcances de sus funciones para que más proveedores la adopten. Las medidas implementadas incluyen: