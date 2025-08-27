Clima de primavera: cambió el pronóstico y un día tendrá una máxima de 22 grados en Ciudad de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó acerca de la suba de la temperatura en CABA y sus alrededores.

Clima, pronóstico del tiempo, primavera. Foto: Pexels.

La Ciudad de Buenos Aires atraviesa un claro adelanto de lo que será la primavera, con temperaturas máximas por encima de los 20 grados. En este marco, un cambio reciente señala el día más caluroso de la semana, que permitirá salir con poco abrigo y, por momentos, disfrutar de una jornada en remera.

Según lo que informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, este jueves 28 de agosto se dará el día más caluroso de la semana, e incluso del mes. Claro que antes habrá que atravesar un miércoles 27 que tendrá condiciones muy similares.

Cómo el calentamiento global está destruyendo el equilibrio de las estaciones. Foto: NA.

Este miércoles las cifras esperadas muestran una mínima de 12°C, mientras que la máxima pronosticada es de 22°C. El cielo acompañará: ya que se espera una jornada despejada y algo nublada durante la tarde. La falta de ráfagas de viento que compliquen las condiciones hace que se viva un día típico de primavera.

Finalmente, el jueves 28 se darán las cifras más altas de la semana, aunque casi idénticas que las del miércoles. El cambio estará en que la mínima será más alta, con 13°C esperados para las primeras horas de la mañana.

Este jueves se dará el día más caluroso de la semana en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: SMN

En cuanto a nubosidad, habrá variedad en el cielo: durante la madrugada estará despejado, a la mañana pasará a estar algo nublado y finalmente en la tarde y noche aparece un cielo parcialmente nublado.

Cuándo llueve en la Ciudad de Buenos Aires

Todo indica que este fin de semana en CABA y sus alrededores estará protagonizado por las lluvias. Las fechas coinciden con la tradición de la Tormenta de Santa Rosa, por lo que pueden tener una intensidad significativa.

Clima extendido para la Ciudad de Buenos Aires. Foto: SMN

Para el sábado 30 de agosto se espera la aparición de tormentas aisladas para la tarde y noche, con probabilidad del 70%. Cabe aclarar que el agua permanecerá sobre la Ciudad de Buenos Aires, por lo que habrá que atravesar un domingo 31 que también tendrá precipitaciones.

El pronóstico advierte de que el último día del fin de semana tendrá lluvias a lo largo de toda la jornada, con probabilidades que van desde el 10 al 40%. Además, hay que sumar la aparición de ráfagas de viento, que irán entre los 42 y 59 kilómetros por hora, con especial intensidad durante la noche.