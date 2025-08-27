Los alquileres tendrán una gran suba en septiembre 2025: ¿de cuánto serán los aumentos en Argentina?

Dependiendo si el contrato está atado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) o al Índice de Contratos de Locación (ICL), las subas en el próximo mes.

Alquileres en Argentina. Foto: NA.

Si bien luego de la eliminación de la ley de alquileres los aumentos dependen del tipo de acuerdo firmado entre inquilino y propietario, los contratos pueden estar atados al Índice de Precios al Consumidor (IPC) o al Índice de Contratos de Locación (ICL).

Por eso, en sintonía con la inflación, en septiembre los alquileres verán un ajuste por debajo del que se venía afrontando durante los meses anteriores.

Aumentan los alquileres. Foto: NA

Para los inquilinos que tienen contratos semestrales, en septiembre deberán afrontar una suba del 14,7 (IPC) y el 18,8 (ICL) por ciento. Asimismo, los acuerdos firmados con actualizaciones anuales tendrán una suba del 36,5% según IPC y del 50,3% según el ICL.

Desde la entrada en vigencia del DNU 70/2023, que permitió un cambio en las normativas de los alquileres, se abrió la posibilidad a cerrar todo tipo de acuerdos, permitiendo que inquilinos y propietarios sigan inclinándose por contratos que no duran más de 24 meses.

Además, frente a la extensión de los contratos en dólares que se vivió durante los años de la Ley de Alquileres, hoy el 90% de los contratos se pactan en pesos, con período de ajuste de tres meses, generalmente indexados a la inflación.

Los 10 barrios de Buenos Aires donde se puede alquilar un dos ambientes por menos de $400.000

Mientras en barrios como Palermo, Belgrano o Núñez los alquileres de un dos ambientes superan largamente los $500.000 mensuales, existen zonas de la Ciudad de Buenos Aires donde es posible alquilar por hasta un 30% o 40% menos.

En general, se trata de barrios del sur o del oeste porteño, con menor presión turística, menor oferta en dólares y departamentos funcionales, sin amenities ni cochera.

Los barrios más económicos para alquilar un departamento de dos ambientes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), son:

Villa Lugano : $340.000.

Villa Soldati : $345.000.

Villa Riachuelo : $350.000.

Constitución : $380.000.

Barracas : $380.000.

Villa Santa Rita : $390.000.

San Cristóbal : $400.000.

Mataderos : $400.000.

Balvanera : $400.000.

San Nicolás: $400.000.

Estos barrios se destacan por ofrecer alquileres más accesibles sin sacrificar conectividad, ya que cuentan con acceso a líneas de tren, subte y avenidas principales.