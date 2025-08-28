Antes de Santa Rosa: cómo estará el clima este jueves 28 de agosto en la Ciudad de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional brindó su informe del tiempo para el cierre del mes.

El clima en Buenos Aires. Foto: NA.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció cómo estará el clima este jueves 28 de agosto en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, destacando que continuará el tiempo agradable sobre el cierre de la semana.

Luego de una madrugada con 11 grados y un cielo despejado, y a la espera de la Tormenta de Santa Rosa, el informe del SMN detalla lo siguiente:

Se adelanta la primavera. Foto: NA

Cómo estará el clima este jueves 28 de agosto

Por la mañana, se espera un cielo ligeramente nublado, con una temperatura de 17 grados.

Pese a que el cielo pasará a estar algo nublado, durante la tarde la marca térmica se elevará a los 22° C. En tanto, el viento a ráfagas de entre 13 y 22 km/h

Ya sobre la noche, el clima volverá a los 17 °C, con un cielo parcialmente nublado.

De esta manera, continuará la tendencia de buen tiempo que se estuvo dando durante la última semana de agosto