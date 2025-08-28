Dos ramales clave del tren Mitre no van a circular durante tres días: las razones

Según informó Trenes Argentinos, la medida se suspende en caso de lluvia.

Línea Mitre Foto: NA

Trenes Argentinos informó este jueves que los servicios de los ramales J. L. Suárez y Bartolomé Mitre de la línea Mitre estarán interrumpidos -el sábado 30 y el domingo 31 de agosto y el lunes 1° de septiembre- debido a la ejecución de trabajos de renovación de la infraestructura del puente ferroviario sobre la avenida Figueroa Alcorta y las obras de ampliación del paso bajo nivel del Fomentista.

El ramal Tigre funcionará de acuerdo a sus frecuencias habituales sin ningún tipo de afectación, durante las tres jornadas. Los servicios de larga distancia Retiro-Rosario, Córdoba y Tucumán no prestarán servicio.

Línea Mitre: el 30 y 31 de agosto y el 1° de septiembre interrupciones por obras Foto: NA

Las tareas de acondicionamiento del puente sobre Figueroa Alcorta forman parte de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional e instrumentada desde la Secretaría de Transporte. El objetivo es mejorar la seguridad y optimizar la circulación de los trenes.

La intervención incluye: el retiro de las vías actuales, la excavación para la colocación de la nueva estructura de vías, el reemplazo de piedra balasto, el mecanizado y nivelación de la geometría del tendido y la limpieza de los desagües.

La ampliación del paso bajo nivel de la intersección de la avenida del Fomentista del ramal J. L. Suárez, entre las estaciones Pueyrredón y Miguelete, corresponden al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y durante su ejecución no es posible la circulación ferroviaria porque se realizará el acondicionamiento de las vías sobre ambos puentes.

En caso de condiciones climáticas desfavorables, la obra puede ser suspendida.