Las billeteras virtuales permiten pagar tus viajes en transporte público. Foto: Argentina.gob.ar

Con el aumento del boleto de colectivo, las billeteras virtuales se volvieron una herramienta cada vez más utilizada, ya que ofrecen promociones que ayudan a ahorrar en el día a día. En la Provincia de Buenos Aires, una de las opciones más usadas suma ahora beneficios concretos para quienes viajan regularmente.

Estamos hablando de Cuenta DNI, la app del Banco Provincia, que incorporó tecnología NFC para realizar pagos sin contacto directamente desde el celular. Esta funcionalidad no solo simplifica las compras, sino que también habilita importantes descuentos y reintegros en distintos rubros.

Se puede pagar el transporte con Cuenta DNI Foto: Banco Provincia

Entre sus ventajas más destacadas aparece un beneficio ideal para usuarios del transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires: la posibilidad de recuperar el 100% del valor del pasaje en colectivos, trenes y otros medios adheridos, bajo ciertas condiciones.

¿Cómo funciona el reintegro del 100% en transporte público de Cuenta DNI?

Este beneficio funciona con un reintegro total del valor del pasaje del transporte público, ya sea colectivos, trenes, subte y Premetro dentro del AMBA. Para acceder, es necesario pagar utilizando la tarjeta Visa Débito del Banco Provincia vinculada al celular mediante tecnología NFC.

Este sistema permite abonar simplemente acercando el teléfono al lector, sin necesidad de usar efectivo ni tarjeta física. Una vez realizada la operación, el monto correspondiente al pasaje se reintegra en la cuenta del usuario.

Transporte público Foto: Noticias Argentinas

El programa establece un tope mensual de devolución de hasta $10.000 por tarjeta en transporte público. Esto quiere decir que todos los consumos realizados bajo esta modalidad acumulan reintegros hasta alcanzar ese límite.

Paso a paso para activar el beneficio en Cuenta DNI

Para comenzar a usar este sistema y acceder al reintegro, hay que seguir algunos pasos simples:

Descargar o actualizar la app Cuenta DNI desde Google Play o App Store, asegurándose de contar con la versión más reciente.

Iniciar sesión y validar la identidad . En caso de ser necesario, el sistema solicitará un escaneo facial.

Ingresar a la sección “ Tarjetas ” dentro de la app y seleccionar la tarjeta que se utilizará para pagos sin contacto.

Activar la función NFC desde el botón “Pagar con NFC” en la pantalla principal.

Realizar el primer pago acercando el celular al lector y esperar unos segundos hasta que se complete la operación.

Una vez configurado, el sistema queda listo para usar en cada viaje.

Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia

¿Qué otros descuentos y reintegros ofrece Cuenta DNI?

Además del ahorro en transporte, Cuenta DNI suma múltiples beneficios en distintos rubros durante marzo de 2026, pensados para el consumo cotidiano: en supermercados, por ejemplo, ofrece un 30% de descuento en Coto todos los jueves, sin límite de reintegro, aplicándose directamente al momento de pagar con NFC.

También hay promociones en entretenimiento, como un 10% de reintegro en locales gastronómicos del Buenos Aires Arena, con un tope mensual de $5.000 por tarjeta. Para los amantes del café, la app incluye un 20% de descuento todos los días en productos seleccionados de Starbucks, pagando con tarjeta Visa sin contacto desde el celular.

A esto se suman otros beneficios destacados:

20% de descuento en comercios de cercanía (lunes a viernes), con tope semanal de $5.000.

25% en gastronomía los fines de semana , con un límite de $8.000 por semana.

40% en ferias y mercados bonaerenses todos los días , con tope semanal de $6.000.

10% en librerías los lunes y martes , sin tope.

10% en farmacias y perfumerías los miércoles y jueves, también sin límite.

Con este abanico de promociones, Cuenta DNI se posiciona como una herramienta clave para quienes buscan reducir gastos y aprovechar al máximo cada compra cotidiana.