Impresionante accidente en Villa Crespo: perdió el control de su auto, volcó y chocó contra varias motos estacionadas

Ocurrió durante la madrugada del viernes en Vera y Serrano. La Policía confirmó que el hecho ocurrió porque al vehículo se le rompió la dirección delantera.

Accidente en Villa Crespo, Foto: Captura

Un conductor que circulaba por el barrio porteño de Villa Crespo perdió el control del auto, chocó contra un poste, volcó e impactó contra ocho motos que se encontraban estacionadas.

El siniestro ocurrió en la madrugada de este viernes en la intersección de la calles Vera y Serrano.

Accidente en Villa Crespo. Video: NA

Tras volcar el vehículo, los dos ocupantes resultaron ilesos y lograron salir del mismo. Luego fueron atendidos por personal del SAME.

La Policía confirmó que el hecho ocurrió porque al vehículo se le rompió la dirección delantera, por lo que se desvió hacia la izquierda.

Persecución y accidente en Villa Crespo

Durante la madrugada de este jueves, otro accidente de tránsito tuvo lugar en el mismo barrio, cuando una persecución policial terminó en un choque en plena avenida Juan B. Justo, en el barrio porteño de Villa Crespo, y dos personas quedaron detenidas.

El operativo comenzó pasadas las 5 de la madrugada, cuando efectivos policiales identificaron a dos personas en una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba de manera sospechosa en el cruce entre las calles Fitz Roy y Vera. En ese momento, los efectivos dieron la orden de detención, pero ambos decidieron darse a la fuga.

Choque en Villa Crespo. Foto: captura TN.

Desde ese momento comenzó una persecución con cuatro móviles policiales que terminó en un choque en el cruce entre la avenida Juan B. Justo y Warnes. La camioneta chocó contra el paragolpes trasero de una de las patrullas.

El conductor de la Amarok era un hombre de 35 años y su acompañante una mujer de 31. Según trascendió, ambos estaban alcoholizados. Luego del choque, el SAME se hizo presente en el lugar y asistió y trasladó al Hospital Durand a los dos efectivos que chocaron contra la camioneta.

Ambos fueron diagnosticados con traumatismo cervical, tanto el inspector Trelles como el Oficial Primero Ocaranza.