Se confirmó un feriado bancario para el lunes 1° de septiembre: cómo afectará las transferencias en dólares

Un día no laborable en el sistema financiero internacional puede generar demoras de hasta 72 horas en depósitos y transferencias. Conoce cómo planificar tus pagos y evitar sorpresas.

Cajero automático. Foto: Freepik.

El lunes 1° de septiembre se celebra el Labor Day en Estados Unidos, un feriado que paraliza las operaciones bancarias en ese país y genera retrasos en transferencias y pagos internacionales. Para miles de argentinos que trabajan de manera remota para empresas estadounidenses, este día no laborable puede significar demoras en sus ingresos.

En los últimos años, el trabajo remoto desde Argentina hacia compañías de EE.UU. se multiplicó. Programadores, diseñadores, periodistas, analistas financieros y profesionales de diversos rubros optan por cobrar sus servicios en dólares mediante plataformas como Payoneer, Wise o PayPal, o directamente en cuentas bancarias en el exterior. Este esquema permite protegerse de la inflación local, pero también los expone a los vaivenes del sistema financiero estadounidense.

Dólares Foto: NA

Durante un día no laborable en EE.UU., como el Labor Day, las operaciones de clearing se detienen, provocando:

Retrasos de 24 a 72 horas en acreditaciones de pagos internacionales.

Demoras en la conversión de dólares a pesos en Argentina.

Pausas en la operación de bancos y billeteras internacionales; Payoneer, Wise y PayPal advierten que no procesan depósitos en días festivos estadounidenses.

Transferencias con criptomonedas no se ven afectadas, ya que operan de manera continua.

“Si un trabajador argentino debía cobrar el lunes próximo, el pago recién se acreditará entre martes y miércoles, dependiendo de la plataforma utilizada”, explicó un especialista en finanzas internacionales. Esto impacta tanto a freelancers como a empleados que reciben sus salarios desde el exterior.

Los expertos recomiendan planificar las fechas de facturación para evitar coincidir con feriados estadounidenses, consultar el calendario de la Reserva Federal y considerar el uso de criptomonedas como alternativa para transferencias urgentes. También aconsejan mantener un fondo de respaldo en dólares o pesos para no depender exclusivamente de un pago que puede retrasarse.

Reserva Federal de Estados Unidos. Foto: REUTERS.

El feriado bancario en EE.UU. no solo altera los ingresos de los argentinos, sino que también obliga a bancos, fintechs y casas de cambio locales a ajustar sus cronogramas. La recomendación general es anticiparse y prever estos días no laborables para minimizar cualquier impacto en la economía personal.