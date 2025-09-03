Alerta por el aumento de casos de leptospirosis: tres provincias se encuentran bajo la mira del Ministerio de Salud

La enfermedad se transmite por contacto de la piel o la mucosa con el agua. Hay 1.549 casos sospechosos en humanos.

Las ratas transmiten la enfermedad.

El Ministerio de Salud de la Nación alertó sobre el incremento de casos de leptospirosis en distintas regiones del país, una enfermedad transmitida por la orina de ratas y otros animales que ya provocó seis muertos en la zona central.

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional, hasta la semana 34 se notificaron 1.549 casos sospechosos en humanos. De ese total, 72 fueron confirmados y 62 clasificados como probables.

Ratas en el Palacio Municipal de Córdoba

Por otro lado, se detectaron 517 casos en perros, con 107 positivos. Por esta razón, la circulación de la enfermedad preocupa especialmente en las provincias del centro y noreste, donde se concentran la mayoría de los diagnósticos.

El 85% de los casos confirmados y probables se registraron en Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Sin embargo, también hubo contagios en Córdoba, Misiones, Río Negro, Santa Cruz, Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, La Pampa y Tucumán.

Leptospirosis: cómo se transmite y cuáles son sus síntomas

La enfermedad, provocada por bacterias del género Leptospira, se transmite por contacto de la piel o mucosas con agua, barro o suelos contaminados con orina de animales infectados. En entornos urbanos, las ratas son los principales portadores, aunque también se registraron casos en perros y ganado.

Los síntomas iniciales suelen confundirse con un resfriado o una gripe: fiebre, dolores musculares y malestar general. En cuadros graves, puede generar ictericia, hemorragias pulmonares y fallas renales o hepáticas.

Cuáles son los síntomas de Leptospirosis

Por este motivo, los especialistas recomiendan consultar al médico de inmediato ante cualquier sospecha y comenzar un tratamiento con antibióticos lo antes posible.

Finalmente, se refuerza que la enfermedad puede tardar hasta 15 días en manifestarse, por lo que los síntomas podrían presentarse incluso varias semanas después de la exposición.