Una reconocida agencia de viajes cerrará más de 60 locales: el motivo de la drástica decisión
Un emblemático grupo español anunció el cierre temporal de más de 60 de sus agencias de viajes como parte de un plan de renovación integral destinado a modernizar su modelo de negocio y adaptarse a los nuevos hábitos de consumo.
Durante décadas, el comercio minorista reflejó la situación económica y social del país. Sin embargo, la digitalización acelerada y el auge de plataformas online como Trivago, sumado al crecimiento de los vuelos low cost, llevaron a los consumidores a organizar sus viajes de manera independiente, reduciendo la demanda de paquetes adquiridos en agencias físicas.
La cadena de viajes más icónica de España cierra temporalmente 60 locales
Este escenario impulsó a “El Corte Inglés” a revisar su estrategia. En los últimos años, la compañía cerró algunos de sus centros más emblemáticos, como Méndez Álvaro, Arroyosur, La Vaguada o Parquesur, así como 47 supermercados Supercor y el hipermercado Hipercor. Actualmente, los cierres temporales de 60 oficinas de viajes se suman a este proceso de transformación.
El objetivo de la empresa es implementar un modelo de “retail” centrado en el cliente, combinando espacios modernos y tecnología avanzada con atención personalizada.
También podría interesarte
Los locales remodelados contarán con entornos abiertos, zonas lounge, sillones cómodos y asesoramiento individualizado, mientras que los clientes podrán concretar citas previas y disfrutar de pantallas retroiluminadas con imágenes de alta resolución y sistemas de iluminación modulable.
A pesar de la modernización, “El Corte Inglés” asegura que no se perderá el contacto humano. Los asesores mantendrán un rol clave, con conocimiento detallado de los destinos y la capacidad de ofrecer recomendaciones personalizadas según el estilo de cada viajero.
En su página web, la compañía reafirmó el compromiso detrás de esta transformación: “Trabajaremos con esmero para conseguir que nuestros clientes vivan una buena experiencia a través de nuestro compromiso, altos estándares de calidad y la atención especializada de nuestros profesionales”.
Este plan de renovación refleja la necesidad de adaptarse a un mercado cada vez más digital y competitivo, asegurando que “El Corte Inglés” mantenga su relevancia en el sector turístico, mientras continúa ofreciendo un servicio diferenciado a sus clientes.