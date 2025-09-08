Una reconocida agencia de viajes cerrará más de 60 locales: el motivo de la drástica decisión

La evolución de los hábitos de consumo, la digitalización acelerada y los retos logísticos pusieron en jaque a las grandes cadenas tradicionales, obligándolas a replantear sus estrategias.

La cadena de viajes más icónica de España cierra temporalmente 60 locales. Foto: Freepik.

Un emblemático grupo español anunció el cierre temporal de más de 60 de sus agencias de viajes como parte de un plan de renovación integral destinado a modernizar su modelo de negocio y adaptarse a los nuevos hábitos de consumo.

Durante décadas, el comercio minorista reflejó la situación económica y social del país. Sin embargo, la digitalización acelerada y el auge de plataformas online como Trivago, sumado al crecimiento de los vuelos low cost, llevaron a los consumidores a organizar sus viajes de manera independiente, reduciendo la demanda de paquetes adquiridos en agencias físicas.

Este escenario impulsó a “El Corte Inglés” a revisar su estrategia. En los últimos años, la compañía cerró algunos de sus centros más emblemáticos, como Méndez Álvaro, Arroyosur, La Vaguada o Parquesur, así como 47 supermercados Supercor y el hipermercado Hipercor. Actualmente, los cierres temporales de 60 oficinas de viajes se suman a este proceso de transformación.

El objetivo de la empresa es implementar un modelo de “retail” centrado en el cliente, combinando espacios modernos y tecnología avanzada con atención personalizada.

Además de la venta de productos, "El Corte Inglés" también cuenta con servicios como viajes, seguros, servicios financieros y espacios gastronómicos. Foto: viajeselcorteingles.es.

Los locales remodelados contarán con entornos abiertos, zonas lounge, sillones cómodos y asesoramiento individualizado, mientras que los clientes podrán concretar citas previas y disfrutar de pantallas retroiluminadas con imágenes de alta resolución y sistemas de iluminación modulable.

A pesar de la modernización, “El Corte Inglés” asegura que no se perderá el contacto humano. Los asesores mantendrán un rol clave, con conocimiento detallado de los destinos y la capacidad de ofrecer recomendaciones personalizadas según el estilo de cada viajero.

En su página web, la compañía reafirmó el compromiso detrás de esta transformación: “Trabajaremos con esmero para conseguir que nuestros clientes vivan una buena experiencia a través de nuestro compromiso, altos estándares de calidad y la atención especializada de nuestros profesionales”.

Este plan de renovación refleja la necesidad de adaptarse a un mercado cada vez más digital y competitivo, asegurando que “El Corte Inglés” mantenga su relevancia en el sector turístico, mientras continúa ofreciendo un servicio diferenciado a sus clientes.