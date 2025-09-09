Confirman feriado para este martes 9 de septiembre: quiénes tendrán un día de descanso extra en Buenos Aires

Escuelas, dependencias estatales, comercios y parte del sector privado suspenden sus rutinas. ¿A qué se debe?

Confirman feriado para el 9 de septiembre. Foto: Unsplash.

El 9 de septiembre de 2025 no aparece dentro del listado oficial de feriados nacionales, aunque sí está incluido en el calendario de días no laborables de la provincia de Buenos Aires, por lo que algunas personas disfrutarán de un día de descanso extra.

En esa fecha, algunos municipios bonaerenses interrumpen sus actividades por celebraciones locales: por ejemplo, San Fernando honra a su patrono y en El Triunfo (partido de Lincoln) se conmemora el aniversario de su fundación.

Calendario de feriados. Foto: Unsplash.

Si bien se trata de un descanso de alcance limitado —no aplica en todo el país ni en la provincia completa—, el feriado local tiene peso en la vida comunitaria. Escuelas, dependencias estatales y en muchos casos el comercio y parte del sector privado suspenden sus rutinas, generando un clima de festejo y encuentro social.

Feriados nacionales 2025

Estos son los feriados ya confirmados para todo el país:

Inamovibles

Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María

Jueves 25 de diciembre: Navidad

Trasladables

Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (se traslada al viernes 10 de octubre)

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20)

Calendario de feriados. Foto: Freepik.

¿Qué pasa con el feriado del 12 de octubre que cae domingo?

El Gobierno nacional resolvió trasladar el feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que este año coincidía con el domingo 12 de octubre, con el objetivo de potenciar el turismo interno y estimular la economía en sectores estratégicos.

La medida se formalizó a través de la resolución 139/2025 de la Jefatura de Gabinete, publicada este lunes en el Boletín Oficial y firmada por Guillermo Francos. El texto se apoya en la normativa vigente que habilita la movilización de los feriados cuando caen en fin de semana, con el propósito de generar fines de semana largos. En este sentido, el feriado del domingo 12 se trasladó al viernes 10 de octubre.

La decisión fue adoptada tras una propuesta de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que argumentó la conveniencia de favorecer la demanda turística en distintas regiones del país. Según la cartera, este tipo de medidas permite dinamizar la actividad en destinos tradicionales y emergentes, al tiempo que beneficia a hoteles, restaurantes y comercios locales.

Con el traslado, el fin de semana largo de octubre se extenderá desde el viernes 10 hasta el domingo 12, lo que ofrecerá la posibilidad de planificar escapadas y viajes de corta distancia en una época del año en la que suelen aumentar las reservas.