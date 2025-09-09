Elecciones legislativas Buenos Aires 2025: ¿hasta cuándo se puede pagar la multa por no haber ido a votar?

Aquellos ciudadanos que no se presentaron ante las urnas y no tienen un justificativo válido que acredite su ausencia deben pagar una multa económica.

¿Qué pasa con las personas que no fueron a votar en las elecciones provinciales de Buenos Aires? Foto: REUTERS

El domingo 7 de septiembre tuvieron lugar las elecciones legislativas en provincia de Buenos Aires. Se eligieron 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes, además de 46 diputados, concejales y consejeros escolares.

La concurrencia era obligatoria para los bonaerenses, más allá de algunas excepciones. En caso de no haber asistido y no tener justificación, se debe abonar una multa económica.

La participación en estos comicios fue del 63%, una cifra por encima de la mayoría de las provincias que desdoblaron elecciones.

La participación en estos comicios fue del 63%. Foto: NA

Este dato refleja una menor participación que en las ediciones anteriores (2021 - 71% y 2017 - 75%), pero en aquellas oportunidades, las legislativas provinciales se realizaron el mismo día que las elecciones nacionales.

¿Hasta cuándo se puede pagar la multa por no haber ido a votar?

Según la Ley Electoral Provincial N° 5.109, todos los ciudadanos de entre 18 y 70 años que no voten (y no tengan justificativo válido) deberán pagar una suma que va de los $50 a los $500.

Los electores tienen 60 días para cancelar esta deuda contando desde el día de la elección (el domingo 7 de septiembre). En este lapso también pueden justificar su ausencia, en caso de que hubiera una justificación ante la Junta Electoral.

Por ende, la fecha límite para presentarse es el 6 de noviembre.

¿Cuáles son los tres justificativos válidos?

Encontrarse a más de 500 kilómetros en la jornada de las elecciones.

Tener un problema de salud, con certificado médico.

Un motivo de “fuerza mayor”.

También estaban exentos de ir a votar los siguientes ciudadanos

Jueces y auxiliares judiciales que cumplan funciones durante la jornada electoral.

Ciudadanos mayores de 70 años.

Trabajadores de servicios públicos esenciales que no puedan asistir por el cumplimiento de sus tareas.

Aquellos que no hayan votado y que decidan no pagar la multa quedarán registrados en el Registro de Infractores, que según reza en su página oficial, tendrán la siguiente consecuencia: “Omitir el registro de la no emisión del voto tendrá como penalidad la inhibición para realizar trámites durante el período de un año en organismos nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Las sanciones que reciben aquellos que no fueron a votar. Foto: NA

Ausencia de las autoridades electorales: ¿qué multa tienen?

Aquellas personas que fueron designadas como autoridades de mesa en las pasadas elecciones y no se presentaron a realizar su labor, podrían sufrir una multa de hasta $80.000.

Según el artículo 131 de la Ley 5109, la sanción económica se aplicará a quienes hayan sido designados como presidentes de mesa y suplentes. Al resto del electorado también se le aplicará una multa, aunque mucho menor.

“Los presidentes de los comicios y los suplentes respectivos que sin causa justificada no concurran a desempeñar sus funciones serán penados con una multa equivalente al doble del viático”, indica la normativa.

En las elecciones de 2025, la Junta Electoral estableció una compensación económica de $40.000 por desempeñar el rol de autoridad de mesa, más otros $40.000 por realizar la capacitación previa. Si no se cumplió con esta obligación, la multa será el doble del viático, es decir, de $80.000.