Elecciones Buenos Aires 2025: cómo consultar los resultados de tu mesa y descargar el telegrama oficial

La Junta Electoral bonaerense habilitó una plataforma digital para que los ciudadanos consulten los resultados de las elecciones legislativas mesa por mesa. A través de la web y de la aplicación oficial se pueden visualizar los votos por categoría y descargar los telegramas escaneados en PDF o JPG.

Padrón electoral Foto: NA

La Provincia de Buenos Aires puso a disposición de los electores una herramienta online para conocer los resultados mesa por mesa de las elecciones legislativas realizadas este domingo 7 de septiembre. La iniciativa, impulsada por la Junta Electoral bonaerense (JEP), busca garantizar mayor transparencia en el proceso y brindar acceso público a la información electoral.

En los comicios, los bonaerenses eligieron 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes, además de 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes. También se votó para renovar cargos de concejales y consejeros escolares en diferentes distritos de la provincia.

Elecciones en la provincia de Buenos Aires. Foto: REUTERS

Según informó la JEP, el sistema de consulta permite revisar en detalle los resultados de cada mesa electoral, con un nivel de desagregación que incluye distrito, sección electoral y municipio. Los datos pueden visualizarse a través de la página oficial de resultados o mediante la aplicación electoral disponible tanto en la App Store (iOS) como en Google Play (Android).

La novedad de este proceso es que cada mesa cuenta con su telegrama escaneado, lo que ofrece a los votantes la posibilidad de corroborar los datos directamente desde el acta oficial. Estos documentos pueden descargarse en formato PDF o JPG.

Cómo consultar los resultados electorales por partido y escuela

El procedimiento para conocer cómo votó cada mesa es sencillo y accesible:

Ingresar al sitio web oficial con los resultados de las elecciones a través de este enlace Localizar en el mapa la región correspondiente y hacer clic sobre ella. Seleccionar el municipio donde se emitió el voto. Acceder al local de votación elegido. Hacer clic en la mesa para visualizar los resultados. Descargar el telegrama escaneado si se desea contar con la copia digital.

Elecciones bonaerenses: los ciudadanos ya pueden consultar cómo votó su mesa y acceder a los telegramas oficiales. Foto: resultados.eleccionesbonaerenses.gba.gob.ar.

Elecciones Buenos Aires 2025: Fuerza Patria se impuso con diferencia sobre La Libertad Avanza

Con el 98,96% de las mesas escrutadas, Fuerza Patria sacó un abultado triunfo sobre La Libertad Avanza, con un 47,28% ante 33,71%. Detrás quedó Somos Buenos Aires con 5,25% y el Frente de Izquierda con 4,37%. La participación fue del 62,49% del padrón.

Resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires: