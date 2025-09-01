Subte y colectivo gratis en AMBA: cómo acceder a la promoción durante septiembre 2025

El beneficio del 100% de reintegro en el boleto del transporte público cuenta con un tope por tarjeta. Cómo funciona.

Cómo viajar en colectivo o subte 100% gratis. Foto: buenosaires.gob.ar

Tras el aumento del boleto de los colectivos y subtes desde el pasado 1 de agosto, Visa lanzó una promoción del 100% de reintegro, con un tope de $10.000, para los usuarios que utilicen su celular como forma de pago mediante el método contactless. Este beneficio tiene el objetivo de cuidar el bolsillo de la gente ante el incremento de precios.

El reintegro del total del boleto del viaje es en conjunto con bancos y billeteras virtuales para viajes en colectivo y subte en el AMBA, y estará vigente hasta el próximo 30 de septiembre.

Método contactless. Foto: Visa.

Cómo obtener el beneficio

Para obtener el reintegro del 100% del boleto del colectivo y subte se debe pagar con una tarjeta de crédito o débito emitida en la Argentina y debe ser mediante la tecnología NFC.

Para que esta forma de pago funcione, la tarjeta deberá estar cargada en el celular en una aplicación de una billetera virtual, como por ejemplo MODO, Apple Pay, Google Pay o la del propio banco. El tope es de $10.000 por cada tarjeta Visa.

Los bancos adheridos a la promoción

Las tarjetas Visa que están habilitadas son las siguientes:

Galicia

Macro

Santander

BBVA

ICBC

Ciudad

Nación

Hipotecario

Naranja X

Supervielle

Patagonia

Comafi

Credicoop

Personal Pay

Brubank

Santa Fe

San Juan

Entre Ríos

Santa Cruz

Corrientes

Cómo pagar el boleto del colectivo con QR de Mercado Pago

Mercado Pago ya habilitó la opción de pagar con QR el boleto en casi 200 líneas de colectivos de todo el país.

La nueva función habilita a los pasajeros otra opción para abonar pasajes desde cualquier celular, sin la necesidad de tarjetas físicas ni tampoco sin tener que hacer recargas de SUBE. Este medio de pago ya fue un éxito en el subte, superando el millón de pagos en el primer mes.

Para esta primera etapa, el sistema está habilitado para pagar en casi 200 líneas de colectivos de toda la República Argentina.

El proceso es acercar el QR al lector de la máquina de cobro del colectivo, y el pago se confirma al instante. Este sistema funciona en cualquier celular, sin necesidad de que cuente con sistema de tecnología NFC, tampoco conexión a internet ni datos móviles.

Mercado Pago, aplicación. Foto: Mercado Pago

Además, se puede pagar con dinero en cuenta o tarjetas de débito o crédito que estén asociadas.

Cómo pagar con QR de Mercado Pago en colectivos

En definitiva, el paso a paso para pagar con QR es el siguiente: