Vuelve La Noche de la Pizza y la Empanada: promociones, sabores y celebración en todo el país

El clásico evento gastronómico organizado por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE) reunirá las mejores ofertas en los restaurantes más destacados.

Provoleta, queso, tomate, receta, comida. Foto: Freepik.

Las pizzas y empanadas están muy presentes en la gastronomía argentina, ya que son clásicos en las juntadas con amigos, familiares e incluso para darse un gustito. Por ese motivo, la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE) prevé una gran celebración citada el martes 16 de septiembre.

En esa fecha, se realizará la 42ª edición de La Noche de la Pizza y la Empanada, un evento que año tras año reúne a miles de familias, amigos y comensales en todo el país. En esta jornada, cientos de locales adheridos abrirán sus puertas con promociones especiales de hasta el 50% de descuento en pizzas, 3x2 en empanadas, beneficios especiales en salón y una modalidad especial de delivery. Además, la APYCE expresó que habrá flexibilidad en cuanto a los medios de pago aceptados.

Noche de las pizzas y empanadas Foto: Instagram

Con más de cuatro décadas de historia, esta iniciativa ya es un clásico esperado tanto por los consumidores como por los comerciantes del rubro. APYCE destaca el carácter federal del evento, que busca dar visibilidad y fortalecer el vínculo con la comunidad local, sin importar el tamaño ni la ubicación del comercio.

La noche de las pizzas y empanadas se extenderá a todo el país

Desde la organización, remarcaron que la convocatoria está abierta a todos los comercios del rubro, sin necesidad de ser socios de la APYCE. La inscripción es gratuita y busca garantizar la participación de la mayor cantidad posible de pizzerías y casas de empanadas, para ampliar la festividad gastronómica a todo el país.

Noche de las pizzas y empanadas Foto: Instagram

Según indicaron, la expectativa de este año es superar las ediciones previas y, para ello, invitan a las localidades pequeñas a fomentar los comercios gastronómicos y que la iniciativa llegue a cada vez más familias argentinas.

Quienes deseen conocer los locales adheridos y detalles de la promoción podrán hacerlo ingresando en el sitio oficial del evento.