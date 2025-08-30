Como en Nápoles, pero en Buenos Aires: dónde probar la auténtica (y la mejor) pizza napoletana que se corta con tijera

Si querés probar o extrañas la pizza de Italia, no hace falta tomar un avión: en Buenos Aires existen pizzerías que respetan la tradición italiana y ofrecen masa, ingredientes y sabores que te transportan directamente a Roma o Nápoles.

Pizza Paradiso es una de las creaciones del chef Donato de Santis en Argentina. Foto: Instagram @pizzaparadisoar

La pizza italiana, muy distinta a la que solemos comer, se dobla sin romperse y a veces se corta con tijera, como manda la tradición napolitana. Su masa aireada y los bordes inflados la hacen ligera y fácil de manejar, mientras que los sabores frescos del tomate, la mozzarella y la albahaca completan la experiencia.

Estas particularidades generan polémica entre los fanáticos de la pizza: muchos argentinos prefieren la clásica porción cuadrada y más consistente, mientras que otros defienden la autenticidad napolitana, que se disfruta mejor siguiendo la tradición italiana.

Sin embargo, hay quienes disfrutan de esta delicia: algunos la prefieren por completo, mientras que otros solo quieren probarla y viajar a Italia a través de la cocina. En ese sentido, en Argentina existe un lugar donde se puede degustar la auténtica pizza napolitana en todo su esplendor.

La pareja italo-argentina de @pizzaemate dio su veredicto al respecto, y qué mejor que confiar en La Tana y Pablito, que conocen bien ambas culturas: “Donato, en Pizza Paradiso, hace la mejor pizza napoletana”.

Pizza Paradiso, el templo de la auténtica pizza napoletana

Pizza Paradiso se destaca por ofrecer la auténtica pizza al estilo italiano en Buenos Aires. Con masa aireada, bordes inflados y la frescura de ingredientes como tomate San Marzano, mozzarella y albahaca, cada porción refleja la tradición napolitana. Tanto los amantes de la pizza como quienes quieren experimentar un pedacito de Italia.

Pizza Paradiso, del reconocido chef Donato, cuenta con varias sucursales en Buenos Aires y alrededores, para que probar la auténtica pizza napoletana sea fácil y accesible: Caballito (Av. San Martín 1555), Belgrano (Sucre 1302), Palermo (Costa Rica 4675) y Pilar (Los Crisantemos 392). Cada local mantiene la tradición italiana en masa, ingredientes y cocción, garantizando la misma calidad en todas sus sucursales.

Cuánto cuesta la pizza napoletana en Pizza Paradiso

Las pizzas napoletanas tienen un valor que ronda entre $25.000 y $28.000, según el tamaño y los ingredientes elegidos. Una experiencia ideal para quienes quieren degustar la auténtica pizza italiana sin salir de Buenos Aires, recomendada incluso por los creadores de @pizzaemate.

Además de sus distintas variedades de pizza, Pizza Paradiso cuenta con otras opciones de comida, como focaccias, ensaladas frescas y antipastos al estilo italiano. Esto permite que quienes busquen algo diferente a la pizza napoletana también puedan disfrutar de sabores auténticos de Italia en un mismo lugar.