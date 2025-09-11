Día Internacional del Chocolate: cuándo es y qué destinos se pueden visitar para disfrutar de esta delicia dulce

Se puede festejar de distintas formas, ya sea viajando a las provincias más chocolateras o conociendo restaurantes de especialidad.

Día del Chocolate. Foto: Freepik

Este fin de semana es ideal para organizar una escapada en familia y festejar el Día Internacional del Chocolate, el próximo sábado 13.

Cabe recordar que la fecha fue establecida en Francia, en 1995, para conmemorar al escritor británico Roald Dahl, autor de “Charlie y la Fábrica de Chocolate”, y al empresario estadounidense Milton Hershey, fundador de The Hershey Chocolate Company.

Dónde se puede festejar el Día Internacional del Chocolate. Foto: Freepik

Los destinos recomendados para festejar el Día del Chocolate

Según las agencias de viajes, los centros turísticos chocolateros más destacados para visitar son Bariloche, Villa General Belgrano (Córdoba), San Martín de los Andes y Ushuaia.

Sin embargo, también hay opciones más cercanas a AMBA para visitar, como San Antonio de Areco, Ulibarrea en el partido de Cañuelas y Fulton, a 38 km de Tandil, cunas de alfajores artesanales de calidad.

Otras opciones que existen son las salidas a saborear una taza de chocolate espeso y espumoso con churros en algunos de los lugares más emblemáticos en Buenos Aires y que son de especialidad, como la confitería Las Violetas en Almagro; Tortoni en Avenida de Mayo y La Giralda, en la esquina de Corrientes y Florida.

Día Internacional del Chocolate. Foto: Freepik

Para comprar y regalar hay chocolaterías artesanales como Tikal Chocolates (con foco en cacaos de origen), Betular Patisserie (con creaciones de diseño del reconocido pastelero Damián Betular), Morris Mousse para probar mousses de chocolate, El Viejo Oso, para trufas de sabores variados, La Chocolaterie o Kakawa Chocolate, entre las más destacadas.

El chocolate se convirtió en una cultura

Los argentinos somos, aunque detrás de los brasileños, líderes latinoamericanos en el consumo de chocolate, con 2 kilos per cápita al año.

En ese sentido, Bariloche es la ciudad del país que más chocolate produce, con 2.000 toneladas al año.

Según la historia, el chocolate es uno de sus productos emblemáticos y comenzó a desarrollarse de manera popular en la ciudad de la mano del inmigrante italiano Aldo Fenoglio, quien llegó a la Argentina en 1947 procedente desde Turín junto a su esposa.

Chocolate de pistacho. Foto: X/Grok.

El chocolate también tiene su versión saludable

Para los que quieran sacarse la culpa de ingerir tanta glucosa en un bocado, está disponible un estudio publicado en el Journal of Nutritional Biochemistry, donde se comprobó que los adultos sanos que consumen chocolate negro con 85% de cacao son más saludables.

Algunas propiedades del consumo del chocolate amargo es que ayuda a mantener el colesterol controlado por la gran cantidad de fibra soluble que contiene el cacao, y asimismo a prevenir eventos cardiovasculares por su elevada concentración de polifenoles, principalmente flavonoides.