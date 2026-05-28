Carlos Tejedor celebrará un Festival Patrio con danzas folklóricas, música y actividades gratuitas para toda la familia. Foto: Instagram / carlostejedormunicipalidad.

En el noroeste de la provincia de Buenos Aires, lejos del ruido y el ritmo acelerado de las grandes ciudades, Carlos Tejedor se prepara para vivir una nueva edición de su Festival Patrio, una propuesta ideal para quienes buscan una escapada tranquila durante el fin de semana.

Con actividades culturales, danzas folklóricas, música, chocolate caliente y entrada libre, el evento promete reunir a vecinos y turistas en una jornada pensada para disfrutar en familia y redescubrir el encanto de la vida de pueblo.

Ubicada a más de 440 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esta localidad bonaerense combina tradiciones, espacios verdes y un ambiente seguro que conquista a quienes buscan desconectarse de la rutina.

El evento se realizará en el Galpón Cultural y contará con chocolate caliente gratis y servicio de buffet. Foto: Instagram / laser913fm.

Festival Patrio en Carlos Tejedor: cuándo se realiza y qué actividades habrá en el evento

El Festival Patrio organizado en Carlos Tejedor se realizará el próximo sábado 30 de mayo desde las 15 horas en el Galpón Cultural de la localidad.

La propuesta busca conmemorar el 25 de mayo con una jornada cargada de música, cultura y actividades tradicionales abiertas para toda la comunidad.

Entre las principales atracciones habrá presentaciones de danzas folklóricas, números artísticos especiales y espectáculos de la Agrupación Tusuy. Además, el encuentro contará con un mensaje de fe para los asistentes y distintas propuestas recreativas para compartir durante toda la tarde.

Uno de los detalles más destacados del evento será la entrega de chocolate caliente gratuito para los visitantes. Desde la organización recomendaron llevar equipo de mate para disfrutar aún más de la jornada.

También habrá servicio de buffet y distintos espacios pensados para pasar el día en familia o con amigos. La entrada será libre y gratuita, por lo que se espera una importante convocatoria tanto de vecinos como de turistas que aprovechen el fin de semana para conocer el pueblo.

El evento se realizará en el Galpón Cultural y contará con chocolate caliente gratis y servicio de buffet. Foto: Instagram / carlostejedormunicipalidad.

Dónde queda y cómo llegar a Carlos Tejedor desde CABA

Carlos Tejedor se encuentra en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, cerca del límite con La Pampa. La localidad está ubicada al norte de Trenque Lauquen y al sur de Florentino Ameghino.

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el viaje demanda aproximadamente cinco horas y media en auto.

Para llegar, se debe tomar el Acceso Oeste hasta Luján y luego continuar por la Ruta Nacional 5 en dirección a Pehuajó. Desde allí, se puede seguir por la Ruta Provincial 66 o por la Ruta 226 hasta arribar al acceso principal del pueblo.

También existen conexiones desde otras ciudades cercanas mediante las rutas 188, 226 y 60. El trayecto atraviesa paisajes rurales típicos de la provincia y se convierte en parte de la experiencia para quienes buscan descansar del movimiento urbano y disfrutar de caminos tranquilos.

Una escapada a Carlos Tejedor: qué lugares se puede visitar con la familia

Además del Festival Patrio, Carlos Tejedor ofrece distintos atractivos ideales para una escapada relajada en familia. Uno de los puntos más visitados es la Plaza Principal, un amplio espacio verde arbolado con senderos pavimentados donde vecinos y turistas suelen caminar, tomar mate o practicar actividades deportivas.

Frente a la plaza se encuentra la iglesia San Juan Crisóstomo, uno de los edificios más emblemáticos del pueblo, reconocida por su arquitectura tradicional y por el fuerte vínculo que mantiene con la comunidad local.

La Plaza Principal y la iglesia San Juan Crisóstomo son dos de los lugares más emblemáticos para visitar en Carlos Tejedor. Foto: Buenos Aires Turismo.

Otro sitio destacado es el Teatro Español, considerado el principal espacio cultural de la ciudad. Allí se realizan obras de teatro, talleres, espectáculos y actividades artísticas durante todo el año.

En el antiguo predio ferroviario funciona también el Galpón Cultural, un espacio impulsado por jóvenes de la localidad que promueve encuentros artísticos y propuestas recreativas para todas las edades.

Para quienes prefieren disfrutar del aire libre, el parque Alberto H. Almirón aparece como una de las mejores opciones. El lugar cuenta con parrillas, juegos y sectores recreativos perfectos para compartir un picnic en familia rodeados de naturaleza.

La escapada también puede incluir recorridos por pequeños pueblos cercanos como Colonia Seré, Santa Inés, Timote y Tres Algarrobos, localidades rurales donde todavía se conserva la tranquilidad típica de los antiguos pueblos ferroviarios bonaerenses.

Con su ritmo pausado, sus tradiciones y la hospitalidad de sus habitantes, Carlos Tejedor se consolida como una de las escapadas más tranquilas y auténticas para descubrir dentro de la provincia de Buenos Aires.