Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este jueves 11 de septiembre de 2025

Clima Formosa

Estado del clima en Formosa para la mañana

En la mañana de este jueves, el clima en Formosa presentará cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas oscilarán entre los 7.9°C y 20.5°C, proporcionando una sensación térmica agradable. La humedad se ubicará en el 96%. Las condiciones son favorables para actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar un abrigo ligero debido a las frescas temperaturas matutinas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Por la tarde y noche, la situación del clima se mantendrá similar, con cielos parcialmente nubosos y temperaturas que variarán entre los 7.9°C y 20.5°C. Aunque no se esperan lluvias, el viento alcanzará velocidades de hasta 10 km/h, lo cual podría agregar un leve enfriamiento en la piel. Mantente actualizado con las condiciones del clima para planificar tus actividades nocturnas adecuadamente. Sin eventos astronómicos significativos, el cielo nocturno estará adecuado para la observación casual de estrellas.