Supermercados liquidan artículos de bazar con 40% de descuento: hay productos desde $2.700 y posibilidad de pagar en cuotas sin interés

Tres de los supermercados más importantes de Argentina ofrecen artículos a precios irresistibles. Algunas de las ofertas más destacadas.

Ofertas irresistibles en productos de bazar. Foto: Freepik.

Los supermercados ChangoMás, Coto y Jumbo lanzaron ofertas en bazar, con descuentos de hasta el 40%. Por si no fuera suficiente, en algunos casos se puede financiar en cuotas, según el artículo y el comercio elegido.

Algunas de las ofertas más tentadoras. Foto: ChangoMás

Ofertas en ChangoMás

Vaso copón 450 ml – 2x1 – $1.343,40 c/u – 2da al 80% – (Precio regular: $2.239,00)

Copa de vino de vidrio modelo brunello 490 ml – 2x1 – $2.639,40 c/u – 2da al 80% – (Precio regular: $4.399,00)

Plato hondo aquamarine – 2x1 – $1.199,40 c/u – 2da al 80% – (Precio regular: $1.999,00)

Vaso noa burbujas tl 400ml x un – 2x1 – $881,40 c/u – 2da al 80% – (Precio regular: $1.469,00)

Jarra rigolleau t-branding 1,25 l – 2x1 – $5.039,40 c/u – 2da al 80% – (Precio regular: $8.399,00)

Bowl post galaxflint – 2x1 – $1.109,40 c/u – 2da al 80% – (Precio regular: $1.849,00)

Plato playo aquamarine flint – 2x1 – $1.199,40 c/u – 2da al 80% – (Precio regular: $1.999,00)

Vaso spa 425cc – 2x1 – $1.217,40 c/u – 2da al 80% – (Precio regular: $2.029,00)

Copa vino windsor nadir – 2x1 – $1.739,40 c/u – 2da al 80% – (Precio regular: $2.899,00)

Jarra graduada x 1l – 40% OFF – $1.457,40 c/u – (Precio regular: $2.429,00)

Vaso de vidrio rigolleau 350 ml – 2x1 – $851,40 c/u – 2da al 80% – (Precio regular: $1.419,00)

Copa nadir gin 600ml – 2x1 – $3.479,40 c/u – 2da al 80% – (Precio regular: $5.799,00)

Vaso rigolleau tennesse flint – 2x1 – $1.199,40 c/u – 2da al 80% – (Precio regular: $1.999,00)

Vaso durax pampa 400cc – 2x1 – $1.343,40 c/u – 2da al 80% – (Precio regular: $2.239,00)

Ofertas en Jumbo

Cacerola 18 con mango x1 multiflon – 30% OFF – $30.205,00 c/u – (Precio regular: $43.150,00)

Sarten 28 x1 multiflon – 30% OFF – $27.965,00 c/u – (Precio regular: $39.950,00)

Hervidor 14cm c/tapa vidrio multiflon – 30% OFF – $27.300,00 c/u – (Precio regular: $39.000,00)

Cacerola 20cm c/mango multiflon – 30% OFF – $37.800,00 c/u – (Precio regular: $54.000,00)

Olla 28 cm ceramica simil madera krea – 30% OFF – $56.770,00 c/u – (Precio regular: $81.100,00)

Sarten honda 26cm multiflon – 30% OFF – $37.555,00 c/u – (Precio regular: $53.650,00)

Panquequera de teflón multiflon 24 cm – 30% OFF – $15.085,00 c/u – (Precio regular: $21.550,00)

Olla 24 x1 multiflon – 30% OFF – $60.480,00 c/u – (Precio regular: $86.400,00)

Olla 24 cm granito x1 un krea – 30% OFF – $49.140,00 c/u – (Precio regular: $70.200,00)

Sarten doble 14cm multiflon – 30% OFF – $23.310,00 c/u – (Precio regular: $33.300,00)

Ofertas imperdibles. Foto: Jumbo

Ofertas en Coto