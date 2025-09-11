Supermercados liquidan artículos de bazar con 40% de descuento: hay productos desde $2.700 y posibilidad de pagar en cuotas sin interés
Tres de los supermercados más importantes de Argentina ofrecen artículos a precios irresistibles. Algunas de las ofertas más destacadas.
Los supermercados ChangoMás, Coto y Jumbo lanzaron ofertas en bazar, con descuentos de hasta el 40%. Por si no fuera suficiente, en algunos casos se puede financiar en cuotas, según el artículo y el comercio elegido.
Ofertas en ChangoMás
- Vaso copón 450 ml – 2x1 – $1.343,40 c/u – 2da al 80% – (Precio regular: $2.239,00)
- Copa de vino de vidrio modelo brunello 490 ml – 2x1 – $2.639,40 c/u – 2da al 80% – (Precio regular: $4.399,00)
- Plato hondo aquamarine – 2x1 – $1.199,40 c/u – 2da al 80% – (Precio regular: $1.999,00)
- Vaso noa burbujas tl 400ml x un – 2x1 – $881,40 c/u – 2da al 80% – (Precio regular: $1.469,00)
- Jarra rigolleau t-branding 1,25 l – 2x1 – $5.039,40 c/u – 2da al 80% – (Precio regular: $8.399,00)
- Bowl post galaxflint – 2x1 – $1.109,40 c/u – 2da al 80% – (Precio regular: $1.849,00)
- Plato playo aquamarine flint – 2x1 – $1.199,40 c/u – 2da al 80% – (Precio regular: $1.999,00)
- Vaso spa 425cc – 2x1 – $1.217,40 c/u – 2da al 80% – (Precio regular: $2.029,00)
- Copa vino windsor nadir – 2x1 – $1.739,40 c/u – 2da al 80% – (Precio regular: $2.899,00)
- Jarra graduada x 1l – 40% OFF – $1.457,40 c/u – (Precio regular: $2.429,00)
- Vaso de vidrio rigolleau 350 ml – 2x1 – $851,40 c/u – 2da al 80% – (Precio regular: $1.419,00)
- Copa nadir gin 600ml – 2x1 – $3.479,40 c/u – 2da al 80% – (Precio regular: $5.799,00)
- Vaso rigolleau tennesse flint – 2x1 – $1.199,40 c/u – 2da al 80% – (Precio regular: $1.999,00)
- Vaso durax pampa 400cc – 2x1 – $1.343,40 c/u – 2da al 80% – (Precio regular: $2.239,00)
Ofertas en Jumbo
- Cacerola 18 con mango x1 multiflon – 30% OFF – $30.205,00 c/u – (Precio regular: $43.150,00)
- Sarten 28 x1 multiflon – 30% OFF – $27.965,00 c/u – (Precio regular: $39.950,00)
- Hervidor 14cm c/tapa vidrio multiflon – 30% OFF – $27.300,00 c/u – (Precio regular: $39.000,00)
- Cacerola 20cm c/mango multiflon – 30% OFF – $37.800,00 c/u – (Precio regular: $54.000,00)
- Olla 28 cm ceramica simil madera krea – 30% OFF – $56.770,00 c/u – (Precio regular: $81.100,00)
- Sarten honda 26cm multiflon – 30% OFF – $37.555,00 c/u – (Precio regular: $53.650,00)
- Panquequera de teflón multiflon 24 cm – 30% OFF – $15.085,00 c/u – (Precio regular: $21.550,00)
- Olla 24 x1 multiflon – 30% OFF – $60.480,00 c/u – (Precio regular: $86.400,00)
- Olla 24 cm granito x1 un krea – 30% OFF – $49.140,00 c/u – (Precio regular: $70.200,00)
- Sarten doble 14cm multiflon – 30% OFF – $23.310,00 c/u – (Precio regular: $33.300,00)
Ofertas en Coto
- Frasco acrilico caramelero 3100 ml – 40% OFF – $16.799,40 c/u – (Precio regular: $27.999,00)
- Frasco acrilico cuadrado 500 ml – 40% OFF – $8.999,40 c/u – (Precio regular: $14.999,00)
- Cuchillo para pescado negro – 30% OFF – $3.499,30 c/u – (Precio regular: $4.999,00)
- Set x3 cucharas de submarino inoxidable – 30% OFF – $2.309,30 c/u – (Precio regular: $3.299,00)
- Cuchillo para pescado blanco – 30% OFF – $3.849,30 c/u – (Precio regular: $5.499,00)
- Set x24 cubiertos en frasco plástico – 30% OFF – $17.499,30 c/u – (Precio regular: $24.999,00)
- Set x3 tenedores de mesa mango madera – 30% OFF – $3.149,30 c/u – (Precio regular: $4.499,00)
- Set x3 cucharas de mesa mango madera – 30% OFF – $3.149,30 c/u – (Precio regular: $4.499,00)
- Set x3 cuchillos para carne mango madera – 30% OFF – $3.149,30 c/u – (Precio regular: $4.499,00)
- Set x24 cubiertos en cajonera – 30% OFF – $19.599,30 c/u – (Precio regular: $27.999,00)
- Afilador de cuchillo blanco home design – 30% OFF – $5.599,30 c/u – (Precio regular: $7.999,00)
- Hermético flor rectang 430 ml 717/57 – 30% OFF – $3.045,00 c/u – (Precio regular: $4.350,00)