Alerta meteorológica: se esperan tormentas fuertes con viento y caída de granizo en varias localidades del país

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que varias localidades estarán bajo alerta amarilla. Se prevén tormentas de variada intensidad, con lluvias abundantes en cortos períodos, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo

Tormenta y caída de granizo en Argentina.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla por tormentas que afectará a distintas localidades de las provincias de Santa Fe y Corrientes. El aviso contempla la posibilidad de fenómenos intensos en la región Litoral del país.

De acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana (AT), en la provincia de Santa Fe las áreas comprometidas son los departamentos de General Obligado, San Javier y Vera. En Corrientes, en tanto, la advertencia alcanza a Bella Vista, Esquina, Goya, Lavalle, General Alvear, Paso de los Libres, San Martín, Santo Tomé y Monte Caseros.

Lluvias y tormentas. Foto: NA (Daniel Vides)

El SMN detalló que se prevén “lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”, acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.

En este sentido, las estimaciones indican que podrían acumularse entre 30 y 50 milímetros de agua, aunque en algunos sectores los valores podrían ser aún mayores.

Este tipo de fenómenos suele traer complicaciones en zonas urbanas y rurales, especialmente por la acumulación de agua en calles y caminos, así como por el riesgo de caída de ramas o anegamientos.

Lluvias y tormentas. Foto: NA.

Por ello, el organismo meteorológico recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar medidas de precaución, como evitar circular en áreas inundadas y resguardar objetos que puedan volarse con el viento.

La alerta amarilla implica que los eventos previstos pueden tener un impacto social y ambiental moderado, por lo que resulta clave seguir las indicaciones de Defensa Civil y los sistemas de emergencia locales.

Con la llegada de la primavera, este tipo de fenómenos se vuelve más frecuente en la región del Litoral, por lo que el SMN anticipa que los próximos días podrían registrarse nuevas advertencias.

Alerta del Servicio Meteorológico Nacional. Foto: @SMN_Argentina.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

El organismo del clima completa con una serie de recomendaciones para las zonas afectadas. Estas son: