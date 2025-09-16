Cómo estará el clima para la Maratón Internacional de Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

En vísperas del gran evento, el Servicio Meteorológico Nacional adelantó el pronóstico del tiempo para el domingo 21 de septiembre, un dato clave para que los corredores definan la ropa adecuada y sepan si habrá o no lluvias.

Llega la Maratón de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Prensa GCBA

La Maratón de Buenos Aires es uno de los eventos más esperados del calendario runner. No solo convoca a participantes de todas las provincias, sino también a corredores de distintas partes del mundo, que llegan con un mismo objetivo: completar los 42 kilómetros en la gran ciudad.

Maratón de Buenos Aires: cómo estará el clima el domingo 21 de septiembre

Según el SMN, el domingo se espera una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 20. El cielo estará mayormente nublado y la probabilidad de lluvias será baja, apenas del 10%. De todas formas, recomiendan seguir de cerca la actualización del pronóstico ante posibles cambios.

Pronóstico extendido para CABA. Foto: SMN.

Con temperaturas agradables, el clima se perfila como un aliado para los corredores. De todos modos, será clave seguir atentos a cómo evoluciona la probabilidad de lluvia en los próximos días.

Es importante destacar que el clima es un factor clave para los corredores: no es lo mismo afrontar la carrera bajo la lluvia que con sol pleno, ni tampoco enfrentarse a temperaturas extremas que correr con un tiempo agradable.

Maratón de Buenos Aires 2025: fecha, horario y lugar de largada

Además del lanzamiento de la remera, ya se confirmó el horario de largada para el domingo 21 de septiembre. El evento comenzará a las 7 de la mañana y, al igual que el año pasado, la largada se realizará en formato de olas, partiendo desde Avenida Figueroa Alcorta y Dorrego.

Remera de la Maratón de Buenos Aires Foto: Instagram @maratondebuenosaires

Este tipo de largada permite un inicio más ordenado y cómodo para los corredores, evitando aglomeraciones, roces innecesarios y ayudando a mantener el ritmo desde los primeros metros. Las inscripciones todavía siguen abiertas para disfrutar de un evento único en el mundo del running.

Media Maratón de Buenos Aires. Foto: Instagram @maratondebuenosaires

De esta forma, comienza oficialmente la cuenta regresiva para la Maratón Internacional de Buenos Aires, un evento que no solo desafía a los corredores a completar los 42 kilómetros, sino que también convierte a la ciudad en una verdadera fiesta del deporte, la pasión y la energía runner.