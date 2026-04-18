Hoy, el clima en Tierra Del Fuego se presenta con condiciones de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas al amanecer estarán en torno a los -0.6°C, aumentando gradualmente a un máximo de 2.9°C hacia el mediodía. A lo largo de la mañana, el viento soplará con una velocidad promedio de 13 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 21 km/h. La humedad permanecerá elevada, alrededor del 96%, proporcionando una sensación térmica fresca durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Durante la tarde, las condiciones se mantendrán similares, con nubes dispersas y una máxima que podría alcanzar ligeramente los 2.9°C. No se esperan precipitaciones, lo que favorecerá las actividades al aire libre. Al llegar la noche, las temperaturas comenzarán a descender de nuevo, y aunque el viento disminuirá su intensidad, es recomendable abrigarse bien si se planea salir. La visibilidad será óptima ya que la nubosidad no será un obstáculo significativo, y la probabilidad de precipitaciones continuará en un mínimo.