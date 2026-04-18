Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este sábado 18 de abril de 2026
Pronóstico diario
Hoy, el clima en Tierra Del Fuego se presenta con condiciones de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas al amanecer estarán en torno a los -0.6°C, aumentando gradualmente a un máximo de 2.9°C hacia el mediodía. A lo largo de la mañana, el viento soplará con una velocidad promedio de 13 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 21 km/h. La humedad permanecerá elevada, alrededor del 96%, proporcionando una sensación térmica fresca durante las primeras horas del día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego
Durante la tarde, las condiciones se mantendrán similares, con nubes dispersas y una máxima que podría alcanzar ligeramente los 2.9°C. No se esperan precipitaciones, lo que favorecerá las actividades al aire libre. Al llegar la noche, las temperaturas comenzarán a descender de nuevo, y aunque el viento disminuirá su intensidad, es recomendable abrigarse bien si se planea salir. La visibilidad será óptima ya que la nubosidad no será un obstáculo significativo, y la probabilidad de precipitaciones continuará en un mínimo.