El clima en Tucumán hoy promete ser bastante cambiante. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 8.5°C, asegurando un comienzo de jornada fresco. Aunque no hay probabilidad de precipitaciones significativa durante la mañana, es recomendable salir con abrigo ligero.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Hacia la tarde, el panorama climático se mantendrá similar, con un cielo que continuará parcialmente cubierto y el mercurio alcanzando su punto máximo en 22.4°C. No se esperan ráfagas de viento importantes, pero la velocidad media rondará los 11 km/h, proporcionando un día bastante calmado en términos de viento.

En cuanto a la humedad, ésta alcanzará un 75%, por lo que podríamos experimentar una sensación térmica más elevada. Durante la noche, las condiciones permanecerán estables, sin cambios drásticos en el clima.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tucumán

Se aconseja a los tucumanos aprovechar las buenas condiciones para actividades al aire libre. Llevar algo de abrigo será prudente al inicio del día, pero se podrá prescindir de él hacia el mediodía. El uso de protector solar es igualmente recomendable, pese a que el sol estará parcialmente obstruido por las nubes.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 18 de abril de 2026

El sol hará su aparición a las 8:06 y se ocultará a las 18:35. Estos horarios brindan un día relativamente largo para disfrutar de luz natural y realizar actividades.