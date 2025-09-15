Cambios en el clima: cómo estará el pronóstico para este lunes 15 de septiembre y el resto de la semana

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó cómo estará el tiempo durante la tercera semana del noveno mes del año. Enterate cuándo podrían caer un par de gotas en la Ciudad de Buenos Aires y cuándo será el día más frío.

Primavera en Argentina. Foto: NA (Daniel Vides)

Tras una semana con temperaturas agradables y un aire primaveral que ya empieza a instalarse en la ciudad, el arranque de la nueva semana llega con un panorama similar, aunque marcado por la presencia de nubes y algo de niebla en ciertos sectores.

Primavera en Argentina. Foto: NA (Marcelo Capece)

El lunes se perfila como un día templado, característico de la transición estacional que ya empieza a sentirse en la Ciudad de Buenos Aires. No se prevén lluvias importantes, aunque en las primeras horas podría haber neblinas o lloviznas débiles, sobre todo en áreas cercanas al Río de la Plata, que tenderán a disiparse a media mañana.

¿Cómo estará el clima este lunes 15 de septiembre?

Durante la madrugada, hay probabilidad de lluvia y las temperaturas serán frescas, con valores en torno a los 13 °C y un aire húmedo que acentuará la sensación de frío. Con la salida del sol, la nubosidad continuará presente, pero con algunas aperturas que permitirán mayor claridad hacia el mediodía.

A esa altura del día, la temperatura subirá de forma progresiva hasta alcanzar una máxima cercana a los 21 °C. La tarde será agradable y el cielo empezará a despejarse, aunque seguirá una leve nubosidad. El viento soplará débil a moderado desde el este y sudeste, aportando humedad y evitando que el cielo se despeje por completo.

Aumentan las temperaturas en Buenos Aires. Foto: NA.

La humedad será un factor a considerar: si bien no alcanzará niveles de incomodidad extrema, en ambientes cerrados podría sentirse algo pesada. La mañana se vivirá más fresca de lo que marquen los registros, mientras que por la tarde el sol entre nubes dará algo de alivio.

Hacia el atardecer, la nubosidad puede intensificarse un poco, generando un aspecto más gris en el horizonte. No se descarta algún chaparrón aislado, aunque la probabilidad es baja. Ya entrada la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y las temperaturas rondarán los 16 °C, con una sensación algo más fresca por efecto del viento y la humedad.

El pronóstico del tiempo para la semana

Lunes 15 de septiembre : se prevé cielo parcialmente a algo nublado, vientos del este y las marcas térmicas irán de los 13 a los 21 grados.

Martes 16 de septiembre : se anuncia cielo algo nublado, vientos del noreste rotando al este y los termómetros se ubicarán entre los 12 y los 21 grados, por lo que será el día más fresco de toda la semana.

Miércoles 17 de septiembre: se espera cielo mayormente nublado y vientos del noreste cambiando al este, con una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 24, en lo que será una de las jornadas más cálidas de la semana.

Pronóstico del tiempo en Buenos Aires. Foto: SMN.