Se rompió un caño de agua en Recoleta:

Rotura de caño de agua en Recoleta. Foto: NA

El viernes comenzó con complicaciones para los vecinos de Recoleta tras la ruptura de un caño de agua, que ocasiona la inundación de calles y demoras en el tránsito.

El hecho ocurre en la esquina de Billinghurst y Peña, en un sector donde se realizaba una obra de una empresa de electricidad tercerizada de Edenor.

Ruptura de un caño de agua en Recoleta.

Debido al anegamiento ocasionado por el agua se encuentra cortada la calle Peña, mientras que Billinghurst está habilitada al tránsito.

Según informaron, una cuadrilla de AySA se dirige al lugar para cortar la salida de agua.