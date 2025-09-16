Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este martes 16 de septiembre de 2025

Clima Mendocino

El clima de la mañana en Mendoza

Esta mañana, Mendoza se presenta con un clima agradable. Las condiciones serán de cielos parcialmente nubosos, ofreciendo una atmósfera tranquila con una temperatura mínima alrededor de los 6.6°C. La humedad será un factor notable, alcanzando hasta un 62%, lo que puede hacer que el aire se sienta un poco pesado. Los vientos, aunque presentes, no superarán los 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

A medida que avanza el día, la temperatura en Mendoza irá en aumento, alcanzando un máximo de aproximadamente 17.5°C durante la tarde. Esperamos que el cielo permanezca parcialmente nublado, con vientos que podrían alcanzar una velocidad máxima de 13 km/h. Por la noche, es probable que la temperatura descienda ligeramente, manteniendo un ambiente fresco y apacible.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Mendoza

Se recomienda mantener una botella de agua a mano para evitar la deshidratación debido a la humedad. Asimismo, un abrigo ligero podría ser útil si tiene planes para la noche, dado que la temperatura disminuirá. Mantente atento a las condiciones del viento, especialmente durante las actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 16 de septiembre de 2025

Hoy, el sol saldrá a las 08:34 y se ocultará a las 18:35, permitiendo disfrutar de un día con más de diez horas de luz solar. Esta información es esencial para aquellos que planean actividades al aire libre o desean realizar observaciones astronómicas.