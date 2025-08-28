Aumentan las tarifas en el AMBA: cuál será el nuevo valor del boleto del colectivo y subte en septiembre de 2025
El boleto del transporte público de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense volverá a aumentar a partir de septiembre de 2025.
El pasaje de colectivo en CABA y PBA tendrá un ajuste del 3,9%, que elevará el mínimo a $529,25 en el conurbano y a $526,13 en la Ciudad. Por su parte, el subte sufrirá un incremento del 3,87% y costará $1.071.
El aumento del transporte público se enmarca en la política vigente desde abril, que ajusta mensualmente las tarifas de colectivos y subtes en función del índice de inflación más un 2% adicional.
De esta manera, en lo que va de 2025, el transporte automotor acumula un alza del 42,27% en PBA y del 41,43% en CABA. Los boletos aumentaron un 3,8% en agosto del año vigente.
El valor de los boletos de colectivos en la Provincia de Buenos Aires
Desde septiembre, el boleto mínimo en las líneas provinciales del conurbano tendrá un costo de $529,25.
- 0 a 3 km: $529,25
- 3 a 6 km: $589,59
- 6 a 12 km: $635
- 12 a 27 km: $680,47
- Con SUBE no registrada: de $841,51 hasta $1153,72
El valor de los boletos de colectivos en la Ciudad de Buenos Aires
En la Ciudad de Buenos Aires, el mínimo para las 31 líneas locales será de $526,13.
- Hasta 3 km: $526,13
- De 3 a 6 km: $586,12
- De 6 a 12 km: $631,27
- De 12 a 27 km: $676,47
Tarifas nacionales sin cambios
Las líneas del AMBA bajo jurisdicción de Nación no registrarán aumentos en septiembre. El último ajuste (7%) se aplicó a mediados de julio. De esta manera, el boleto mínimo se mantiene en $451,01.
El valor de las tarifas de subte en septiembre de 2025
El esquema aprobado por Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) entrará en vigor después del quinto día hábil desde su publicación en el Boletín Oficial.
- De 1 a 20 viajes mensuales: $1071 ($1702,89 con SUBE no registrada)
- De 21 a 30 viajes mensuales: $856,80 ($1362,31 con SUBE no registrada)
- De 31 a 40 viajes mensuales: $749,70 ($1192,02 con SUBE no registrada)
- Más de 41 viajes mensuales: $642,60 ($1021,73 con SUBE no registrada)
- Premetro: $374,85 ($596,01 con SUBE no registrada)