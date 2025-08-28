Aumentan las tarifas en el AMBA: cuál será el nuevo valor del boleto del colectivo y subte en septiembre de 2025

La suba del transporte público se enmarca en la política vigente desde abril, que ajusta mensualmente las tarifas en función del índice de inflación más un 2% adicional.

El transporte público aumentará en septiembre.

El boleto del transporte público de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense volverá a aumentar a partir de septiembre de 2025.

El pasaje de colectivo en CABA y PBA tendrá un ajuste del 3,9%, que elevará el mínimo a $529,25 en el conurbano y a $526,13 en la Ciudad. Por su parte, el subte sufrirá un incremento del 3,87% y costará $1.071.

El pasaje de colectivo en CABA y PBA tendrá un ajuste del 3,9%, que elevará el mínimo a $529,25 en el conurbano y a $526,13 en la Ciudad

De esta manera, en lo que va de 2025, el transporte automotor acumula un alza del 42,27% en PBA y del 41,43% en CABA. Los boletos aumentaron un 3,8% en agosto del año vigente.

El valor de los boletos de colectivos en la Provincia de Buenos Aires

Desde septiembre, el boleto mínimo en las líneas provinciales del conurbano tendrá un costo de $529,25.

0 a 3 km: $529,25

3 a 6 km: $589,59

6 a 12 km: $635

12 a 27 km: $680,47

Con SUBE no registrada: de $841,51 hasta $1153,72

El valor de los boletos de colectivos en la Ciudad de Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires, el mínimo para las 31 líneas locales será de $526,13.

Hasta 3 km: $526,13

De 3 a 6 km: $586,12

De 6 a 12 km: $631,27

De 12 a 27 km: $676,47

Tarifas nacionales sin cambios

Las líneas del AMBA bajo jurisdicción de Nación no registrarán aumentos en septiembre. El último ajuste (7%) se aplicó a mediados de julio. De esta manera, el boleto mínimo se mantiene en $451,01.

El valor de las tarifas de subte en septiembre de 2025

el subte sufrirá un incremento del 3,87% y costará $1.071.

El esquema aprobado por Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) entrará en vigor después del quinto día hábil desde su publicación en el Boletín Oficial.