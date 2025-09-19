El producto de Temu que se volvió furor entre los viajeros: cuesta menos de $5.000

La popularidad de este producto creció gracias a la difusión en TikTok, foros de viajeros y la disponibilidad de versiones económicas en esta plataforma.

El producto de Temu que se volvió furor entre los viajeros. Foto: Unsplash.

Un nuevo accesorio de viaje está causando furor entre quienes vuelan con frecuencia: se trata de una almohada de cuello rellenable. Además de ofrecer soporte durante el vuelo, permite guardar ropa en su interior, ayudando a optimizar el espacio de la valija y, en algunos casos, a evitar pagar equipaje adicional.

La idea de poder llevar prendas dentro de la almohada llamó la atención porque resuelve un problema muy común: el alto costo que muchas aerolíneas cobran por despachar equipaje extra.

¿Cuánto cuesta la almohada de cuello rellenable?

Desde Argentina, se pueden encontrar modelos simples en Temu desde $5.000, lo que lo convierte en una opción accesible frente a otros accesorios de viaje más costosos. Este precio corresponde a la versión inflable del producto.

Almohada inflable en Temu. Foto: Temu.

Por su parte, el modelo rellenable tiene un valor de $12.000. Este diseño permite llevar camisetas, ropa interior y prendas livianas sin ocupar espacio adicional en la mochila o valija, y al mismo tiempo brinda comodidad al usarse como soporte para el cuello durante el vuelo.

Almohada rellenable en Temu. Foto: Temu.

Cabe destacar que también tiene sus limitaciones: la capacidad de almacenamiento no es muy grande y la calidad varía según el modelo. Aun así, para muchos viajeros, esta combinación de funcionalidad y ahorro lo convierte en una alternativa muy atractiva.

Ventajas de la almohada de cuello rellenable para viajeros