Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de septiembre de 2025

Estado del clima

Clima en la mañana

Durante la mañana en San Juan, el clima estará parcialmente nuboso con temperaturas que rondarán una mínima de 9.2°C. La sensación térmica será agradable, sin ninguna probabilidad de lluvia, permitiendo así que el día comience de manera tranquila. Los vientos serán leves, alcanzando velocidades de hasta 11 km/h, lo cual proporciona un ambiente más fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

En la tarde y noche, el clima en San Juan continuará con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas subirán hasta un máximo de 20.4°C, siendo idóneas para actividades al aire libre, aunque es recomendable usar protección solar. Por la noche, el viento aumentará ligeramente con ráfagas que podrían llegar a los 17 km/h, pero seguirá sin precipitaciones, permitiendo disfrutar de un cielo parcialmente despejado.