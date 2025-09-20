Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este sábado 20 de septiembre de 2025

Estado del clima
Canal 26
Por Canal 26
sábado, 20 de septiembre de 2025, 06:06

Clima en la mañana

Durante la mañana en San Juan, el clima estará parcialmente nuboso con temperaturas que rondarán una mínima de 9.2°C. La sensación térmica será agradable, sin ninguna probabilidad de lluvia, permitiendo así que el día comience de manera tranquila. Los vientos serán leves, alcanzando velocidades de hasta 11 km/h, lo cual proporciona un ambiente más fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

En la tarde y noche, el clima en San Juan continuará con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas subirán hasta un máximo de 20.4°C, siendo idóneas para actividades al aire libre, aunque es recomendable usar protección solar. Por la noche, el viento aumentará ligeramente con ráfagas que podrían llegar a los 17 km/h, pero seguirá sin precipitaciones, permitiendo disfrutar de un cielo parcialmente despejado.