Tras las fuertes tormentas, cómo estará el tiempo durante la primera semana de primavera en Buenos Aires
Llegó la primavera con clima inestable a la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, pero la nueva semana se espera que inicia con buenas condiciones y un leve descenso de las temperaturas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un lunes con cielo algo nublado en la mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche.
En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 7 grados de mínima y 20 de máxima.
Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores
El martes se mantendría el buen tiempo. La jornada se anticipa con cielo algo nublado en la madrugada, pasando a parcialmente nublado desde la mañana y hasta la noche; y marcas térmicas de entre 6 y 18 grados.
Para el miércoles también se espera buen clima, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche, y temperaturas de entre 7 y 18 grados.