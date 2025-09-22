Tras las fuertes tormentas, cómo estará el tiempo durante la primera semana de primavera en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional brindó el pronóstico para el inicio de la semana. Cómo estará el clima hoy lunes 22 de septiembre.

Día nublado en Buenos Aires. Foto: Unsplash.

Llegó la primavera con clima inestable a la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, pero la nueva semana se espera que inicia con buenas condiciones y un leve descenso de las temperaturas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un lunes con cielo algo nublado en la mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 7 grados de mínima y 20 de máxima.

Jornada electoral con mucho frío Foto: NA

Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores

El martes se mantendría el buen tiempo. La jornada se anticipa con cielo algo nublado en la madrugada, pasando a parcialmente nublado desde la mañana y hasta la noche; y marcas térmicas de entre 6 y 18 grados.

Para el miércoles también se espera buen clima, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche, y temperaturas de entre 7 y 18 grados.