La ANMAT prohibió 10 cremas y sérums para combatir el acné: la lista de marcas

Los productos en cuestión podían afectar la salud de los consumidores. Se incluyen marcas nacionales y también internacionales.

ANMAT prohibió una serie de cremas para afecciones dermatológicas. Foto: Web.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió este martes el uso, comercialización, distribución y publicidad de 10 productos cosméticos que contienen ácido azelaico, que se vendían a través de plataformas y sitios de internet sin estar registrados oficialmente en el país.

La medida quedó oficializada mediante la Disposición 6991/2025, publicada en el Boletín Oficial, y alcanza a productos de marcas internacionales y nacionales que no contaban con inscripción sanitaria ante el organismo.

ANMAT prohibió 10 productos cosméticos. Foto: Freepik.

Según el informe de fiscalización electrónica del Departamento de Cosméticos, los productos se ofrecían con envíos a todo el país y eran promocionados como tratamientos para el acné, la rosácea y otras afecciones dermatológicas, pese a no contar con aval técnico ni regulatorio.

Lista de productos cosméticos prohibidos por la ANMAT

Azelaic Acid Suspension 10% (The Ordinary) Skin Control Rosacea Ácido Azelaico (Viva Dermo Skin Care) Control Anti Acné con Ácido Azelaico (Blenie Cosmética Natural) Azelaic Topical Acid Serum (Kiso Care) A-Control Azelaic Acid Cream (Nine Less) Azelaic Acid 10+ Hyaluron Redness Soothing Serum (Anua) Supra Azelaic Acid Cream (Zealsea) Booster 10% Azelaic Acid Cream (Paula’s Choice) Azelaic Acid 10 AZ Serum (Cos de Baha) 14% Azelaic Acid Acne Cream (Bechoicen)

ANMAT se basó en el artículo 19 de la Ley 16.463, que prohíbe la elaboración y comercialización de productos ilegítimos, y en la Resolución 155/98, que establece la obligatoriedad del registro sanitario para cosméticos.

La sede de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Foto: NA.

Al tratarse de productos no inscriptos, el organismo advirtió que no se puede garantizar su seguridad, eficacia ni la legalidad de su composición, por lo que dispuso su prohibición preventiva hasta tanto se encuentren regularizados.

La medida fue comunicada a las autoridades sanitarias de todo el país para evitar su circulación.