Un verdadero talento argentino: las joyas en miniatura inspiradas en comidas que se volvieron virales

La joven conquistó las redes sociales con esta propuesta tan creativa. Desde mini empanadas hasta milanesas y sifones, cuáles son los diseños más originales.

Joyas hechas por una argentina que se volvió viral Foto: instagram

En el mundo de la moda está todo permitido: estampas, transparencias, vestidos largos, cortos, joyería exótica y minimalista también. Por eso, una joven argentina tuvo una idea brillante que, gracias a su originalidad, conquistó las redes sociales y se volvió viral.

Se trata de una joyería hecha a mano inspirada en comidas típicas argentinas. Desde una mini empanada hasta un choripán en forma de pendiente, sus diseños ya captaron la atención de miles de usuarios en X e Instagram, donde su trabajo se volvió viral.

Joyas hechas por una argentina que se volvió viral Foto: instagram

La artista detrás de estas piezas es @plutonia.ar, quien combina su talento manual con un fuerte arraigo a la cultura gastronómica local. En su cuenta muestra aros, collares y anillos que recrean en miniatura algunos de los sabores más representativos del país: alfajores, medialunas, milanesas con papas fritas, y hasta una porción de pizza con fainá.

Cada pieza está hecha con precisión y sentido del humor, lo que generó cientos de comentarios positivos y compartidos. Muchos usuarios se mostraron fascinados con la propuesta y no tardaron en preguntar: “¿Dónde se compran?”.

Joyas hechas por una argentina que se volvió viral Foto: instagram

Además de ser un homenaje creativo a la cocina argentina, la propuesta también refleja una tendencia global: la joyería artesanal personalizada y con identidad, ya que cada pieza tiene su propia dedicación y lleva tiempo. Necesita planearlo, ejecutarlo y luego, por supuesto, promocionarlo.

Un fenómeno viral: el último grito de la moda

Gracias a la viralidad de sus imágenes, Julieta, la emprendedora, subió rápidamente los seguidores y ahora tiene cerca de 31 mil usuarios que interactúan con su contenido y aún mejor, preguntan sus precios y ya llevan sus diseños en sus looks.

Joyas hechas por una argentina que se volvió viral Foto: instagram

“Que viva la autogestión y aguante el arte”, escribió la joven que le pone tanta dedicación a sus aritos en formas de plato con milanesas y fideos. Esta foto, la más viral, tuvo miles de comentarios tales como: “me lo quiero comer”, “impresionante su trabajo”, “lo usaría sin dudas” y, por supuesto, muchos preguntando por el stock y los precios.

Con ingenio, humor y una conexión profunda con la cultura popular, la emprendedora transforma platos típicos en verdaderas piezas de arte para llevar puestas. Lo que empezó como una idea divertida para vender joyas, se convirtió en un fenómeno viral en el cual varias personas ya están interesadas en llevar sus creaciones para elevar sus looks con sus comidas favoritas.