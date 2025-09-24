Complicaciones para viajar: los trenes funcionan a 30 km/h, hay demoras en todas las líneas y estiman cancelaciones

Este miércoles 24 de septiembre se dan distintas demoras en las líneas del AMBA por una medida de fuerza.

Tren Mitre. Foto: argentina.gob.ar

Este miércoles 24 de septiembre comenzó con complicaciones para viajar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Producto de una medida de fuerza, los trenes circulan a 30 kilómetros por hora, algo que produce importantes demoras y acumulación de personas en las estaciones.

Complicaciones para viajar en tren: las líneas afectadas

El gremio La Fraternidad comunicó la medida en las últimas horas del martes, que afecta directamente al normal funcionamiento de las líneas Roca, Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza y Belgrano Sur.

Tren Roca. Foto: NA

Cabe recordar que una medida de esta clase fue aplicada durante el 2024 en varias oportunidades. Teniendo en cuenta los antecedentes, se espera que se den cancelaciones de servicios, por lo que habrá menos coches circulando.

No se aclaró el tiempo que durará la medida de fuerza, aunque se estima que las personas que deban viajar tendrán que hacerlo con mayor tiempo de antelación.

Trenes Argentinos. Foto: NA (Damián Dopacio)

La Fraternidad indicó que la decisión tuvo que ver con “la falta de una propuesta superadora en paritarias, el deficiente servicio de la ART, considerado deplorable e insuficiente, los bajos ingresos en distintas líneas a causa de acuerdos inconsultos, las diagramaciones e itinerarios, calificados como un desastre y sin apertura a sugerencias”.

A falta de detalles, la estimación es que la medida de fuerza se extenderá a lo largo de todo el miércoles de 24 de septiembre. Esto producirá malestares a la hora de trasladarse durante la jornada, por lo que se deberá salir con paciencia.

Ya se encuentra operativo el tren que conecta Chascomús y Alejandro Korn

Desde Trenes Argentinos confirmaron en sus redes sociales el regreso de la formación que une Alejandro Korn con Chascomús, un servicio muy esperado por los usuarios de la región.

La Línea Roca volvió a detenerse en el municipio de Chascomús, con paradas intermedias en Jeppener, Altamirano y Gándara. Cabe mencionar que el servicio funcionará con salida y llegada a Chascomús de lunes a domingos, incluyendo un cronograma especial para los días feriado.

El valor del pasaje varía según el destino. Actualmente, el boleto mínimo desde Alejandro Korn hasta Chascomús tiene un costo de$1.120,00.